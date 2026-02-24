3,4 Prozent: Consorsbank erhöht Tagesgeldzinsen für drei Monate

Die Consorsbank hat kürzlichen den Zinssatz auf Tagesgeld erhöht: Mit 3,4 Prozent für die ersten drei Monate bietet sie Neukunden derzeit die besten Zinskonditionen auf dem Tagesgeld-Markt. Wir prüfen, ob sich das lohnt.

Das Geld auf einem Tagesgeldkonto ist jederzeit verfügbar und daher eine gute Möglichkeit, Erspartes sicher zu parken und gleichzeitig liquide zu bleiben. Vor allem für Neukundinnen und Neukunden bieten Banken oft höhere Zinssätze an – zum Beispiel die Consorsbank, die neuen Sparerinnen und Sparern jetzt 3,4 Prozent p. a. für drei Monate auf Tagesgeld gewährt. Lohnt sich die Anlage?

Die Konditionen zum Consorsbank-Tagesgeld auf einen Blick

Der Aktionszins von 3,4 Prozent pro Jahr (per annum / p. a.) für die ersten drei Monate gilt auf Einlagen bis zu einer Million Euro – im Vergleich zu anderen Tagesgeld-Angeboten ist das Sparpotenzial hier also groß! Das Wichtigste auf einen Blick:

3,4 Prozent Zinsen p. a. für die ersten 3 Monate

Maximaleinlage mit Aktionszins: 1 Million Euro

Zinsgutschrift vierteljährlich – Zinseszinseffekt

Keine Kontoführungsgebühren

Erträge müssen selbst versteuert werden

Einlagen über einer Million Euro werden mit 0,8 Prozent verzinst.

Einlagensicherung bei der Consorsbank

Die Einlagensicherung ist gleich doppelt geregelt: Bis 100.000 Euro greift die gesetzliche Sicherung des französischen Staates, da die Consorsbank zur französischen BNP Paribas gehört. Im Falle einer Bankenpleite entschädigt also der französische Staat. Allerdings hat Frankreich bei den großen Rating-Agenturen eine Bonitätsnote von A+ und gilt damit als etwas unsicherer als beispielsweise Österreich (AA+) oder Deutschland (AAA).

Zusätzlich ist die Consorsbank dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken angeschlossen, der Beträge bis zu drei Millionen Euro pro Kunde absichert.

Wichtig zu wissen: Die Consorsbank ist nicht steuereinfach

Als deutsche Direktbank ist die Consorsbank nicht steuereinfach. Das bedeutet: Die Abfuhr der Kapitalertragsteuer erfolgt in Österreich nicht automatisch. Entsprechende Erträge müssen Sie selbst versteuern.

Tagesgeld bei der Consorsbank: Für wen lohnt sich das Angebot?

Das Tagesgeldkonto ist ideal für alle, die kurzfristig Geld mit hoher Flexibilität anlegen möchten. Das Konto lässt sich online führen, das Guthaben bleibt jederzeit verfügbar – ohne Kündigungsfristen oder versteckte Kosten. Einzige Einschränkung: Das Angebot gilt nur für Neukundinnen und Neukunden, also für Personen, die in den letzten sechs Monaten kein Konto oder Depot bei der Consorsbank geführt haben.

Und: Wer möglichst einfache Ersparnisse erzielen möchte, kann alternativ ein Tagesgeldkonto bei einer österreichischen Bank eröffnen, damit die Handhabung steuereinach ist.

Tipp für clevere Zinshopper

Wenn Sie nach Ablauf der Zinsaktion zu einer anderen Bank wechseln, sollten Sie ungenutzte Tagesgeldkonten besser schließen. Viele Banken betrachten ehemalige Kundinnen und Kunden nach sechs bis 24 Monaten wieder als Neukunden. So können Sie später erneut von Sonderkonditionen profitieren.

*Die Konditionen von Finanzprodukten können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Konditionen nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Anbieter angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes oder Abschluss eines Services über diese Links erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.