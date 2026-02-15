Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Adrian Goiginger
© APA/Matthias Balk/dpa

Zwei Premieren

Austro-Power bei der Berlinale

15.02.26, 13:37
Teilen

Gleich zwei Austro-Filme feiern am Montag ihr großes Debüt im Berliner Zoo-Palast. "Vier mius drei" von Adrian Goiginger und "Die Blutgräfin" von 

Am Donnerstagabend startet in der deutschen Hauptstadt die Berlinale mit einer glamourösen Gala in ihre 76. Ausgabe, die heuer mit starker österreichischer Präsenz aufwartet. Dazu zählt auch Regieshootingstar Adrian Goiginger, dessen neuestes Werk "Vier minus drei" am Montag im legendären Zoo Palast seine Weltpremiere feiert. Der 34-Jährige hat dabei die berührende Autobiografie von Barbara Pachl-Eberhart über den Unfalltod ihrer Familie adaptiert.

Austro-Power bei der Berlinale
© Berlinale

Valerie Pachner spielt die Rolle der Mutter Barbara, die mit ihrem Mann Heli (Robert Stadlober) und den beiden kleinen Kindern glücklich auf einem Hof in der Einschicht lebt, während beide Eltern als Clowns arbeiten. Bis Heli und die Kiddies an einem Bahnübergang ums Leben kommen und Barbara sich mit einem Male alleine sieht. Mit der APA sprach der Salzburger Filmemacher Goiginger ("Die beste aller Welten") aus Anlass der Weltpremiere über den Sinn der Clownphilosophie, seinen Fokus auf die Hoffnung und darüber, weshalb dieser Film sein eigenes Leben verändert hat. 

Adrian Goiginger
© APA/Matthias Balk/dpa

Huppert in "Die Blutgräfin"

Austro-Power bei der Berlinale
© Berlinale

Bei der Berlinale Special Gala schickt Ulrike Ottinger, die gemeinsam mit Elfriede Jelinek auch das Drehbuch verfasst hat, Isabelle Huppert als „Die Blutgräfin“ gemeinsam mit ihrer von Birgit Minichmayr verkörperten Zofe auf eine wilde Jagd nach dem roten Lebenselixier und einem Buch, das das Ende des Vampirreichs bedeuten könnte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen