Falsche Bahn: Airbus legt bei 200 km/h Notbremsung hin

Am Donnerstag kam es am Flughafen Brüssel-Zaventem zu einem gefährlichen Zwischenfall.

Ein Airbus A320neo der Scandinavian Airlines (Flug SK2590) beschleunigte irrtümlich auf einem Taxiway statt auf der vorgesehenen Startbahn, bevor die Crew im letzten Moment eine Notbremsung einleiten konnte.

Der Jet, der planmäßig gegen 21:45 Uhr nach Kopenhagen (Dänemark) starten sollte, erreichte auf dem Rollweg eine Geschwindigkeit von rund 107 Knoten (etwa 198 km/h), bevor die Piloten den Fehler erkannten und den Startvorgang abbrachen. Das Flugzeug kam schließlich sicher zum Stehen, teils auf dem Taxiway, teils im angrenzenden Grasbereich nahe der Rollwege.

Keine Verletzten

Glück im Unglück: Niemand wurde bei dem Zwischenfall verletzt. Alle rund 165 Passagiere und Crewmitglieder konnten nach dem Zwischenfall von Bord gebracht werden. Der betroffene Flug wurde abgesagt, und viele Reisende mussten auf andere Verbindungen umgebucht werden. Auch das Flugzeug selbst konnte nicht wie geplant weiter eingesetzt werden, da notdürftige Inspektionen von Brems- und Fahrwerksystemen notwendig wurden.

Die belgischen Luftfahrt- und Sicherheitsbehörden haben Ermittlungen eingeleitet, um den genauen Ablauf des Vorfalls zu klären. Unklar ist bislang, ob es sich um ein Pilotierungs- oder ein Koordinationsproblem mit der Flugsicherung handelte, die dazu führte, dass das Flugzeug statt auf der Startbahn auf dem Rollweg ausgerichtet wurde.