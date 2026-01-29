Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 39.400 aktien down -1.62% Andritz AG 73.15 aktien up +0.34% BAWAG Group AG 139.90 aktien up +0.94% CA Immobilien Anlagen AG 25.440 aktien up +1.03% CPI Europe AG 15.870 aktien down -0.38% DO & CO Aktiengesellschaft 195.00 aktien down -1.91% EVN AG 28.350 aktien down -0.7% Erste Group Bank AG 110.10 aktien up +0.09% Lenzing AG 26.350 aktien down -1.86% OMV AG 50.450 aktien up +1.43% Oesterreichische Post AG 33.100 aktien up +0.3% PORR AG 35.150 aktien down -0.85% Raiffeisen Bank Internat. AG 43.060 aktien up +3.16% SBO AG 31.750 aktien up +1.11% STRABAG SE 88.70 aktien up +1.14% UNIQA Insurance Group AG 15.720 aktien up +0.77% VERBUND AG Kat. A 61.95 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.40 aktien down -0.3% Wienerberger AG 28.240 aktien down -1.94% voestalpine AG 39.860 aktien down -0.15%
  1. oe24.at
  2. Business
Radio oe24
© oe24

Sensationelle Werte

Mega-Wachstum: oe24 Radio legt im Radiotest um 58 (!) Prozent zu*

29.01.26, 12:55
Teilen

Rekord-Plus in der werberelevanten Zielgruppe (14-49)** – Insgesamt schon 158.000 Hörer:innen pro Tag (10+)**

Wien. Sensationelle Werte für oe24 Radio im aktuellen Radiotest (2025_4): In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte oe24 Radio gegenüber dem Vorjahr um 58 (!) Prozent zulegen (Mo-Fr). Insgesamt hören jeden Tag bereits 158.000 Österreicher:innen oe24 Radio (Mo-Fr, 10+) – eine Steigerung von 50.000 neuen Hörer:innen innerhalb von nur einem Jahr! Das ist der beste Wert, den oe24 Radio bisher jemals hatte.

Damit kann oe24 Radio in der Werbezielgruppe seine Tagesreichweite von 1,8 Prozent auf einen neuen Bestwert von 2,9 Prozent steigern (Mo-Fr, 14-49)*. In Wien kann oe24 Radio die Tagesreichweite innerhalb eines Jahres sogar verdoppeln: Von 1,8 auf 3,6 Prozent!*** Ein besonders starkes Wachstum gibt es auch in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark.

oe24 Media Group CEO Niki Fellner: „Das Wachstum von oe24 Radio im aktuellen Radiotest ist sensationell und der beste Beweis dafür, dass unsere 360-Grad-Markenstrategie mit oe24 auf allen Channels aufgeht! Mit 158.000 Hörer:innen erreicht oe24 Radio so viele Österreicher:innen wie noch nie. Unser Ziel ist es, mit unserer Digital-First-Strategie auch im Radio weiter stark zu wachsen.

Wir freuen uns über den starken Anstieg in der werberelevanten Zielgruppe und werden damit für unsere Kunden und Partner ein immer stärkerer Partner für klassische Werbekampagnen und maßgeschneiderte Sonderwerbeformen.“

oe24 Radio Programmchef Alex Nausner: „Die neuen Zahlen zeigen, dass unser neues oe24-Konzept aufgeht: Superhits & Gute Laune als musikalisches Fundament, gepaart mit den schnellsten Breaking News live aus dem oe24 Newsroom. Wir sind relevanter, jünger und dynamischer denn je. Ein großes DANKE an 158.000 oe24-Hörer:innen in ganz Österreich!“

Quelle:

*Radiotest 2025_4, Gesamtösterreich, Montag-Freitag.14-49

**Radiotest 2025_4, Gesamtösterreich, Montag-Freitag

***Radiotest 2025_4, Montag-Freitag, 14-49

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen