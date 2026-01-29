Mega-Wachstum: oe24 Radio legt im Radiotest um 58 (!) Prozent zu*

Rekord-Plus in der werberelevanten Zielgruppe (14-49)** – Insgesamt schon 158.000 Hörer:innen pro Tag (10+)**

Wien. Sensationelle Werte für oe24 Radio im aktuellen Radiotest (2025_4): In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte oe24 Radio gegenüber dem Vorjahr um 58 (!) Prozent zulegen (Mo-Fr). Insgesamt hören jeden Tag bereits 158.000 Österreicher:innen oe24 Radio (Mo-Fr, 10+) – eine Steigerung von 50.000 neuen Hörer:innen innerhalb von nur einem Jahr! Das ist der beste Wert, den oe24 Radio bisher jemals hatte.

Damit kann oe24 Radio in der Werbezielgruppe seine Tagesreichweite von 1,8 Prozent auf einen neuen Bestwert von 2,9 Prozent steigern (Mo-Fr, 14-49)*. In Wien kann oe24 Radio die Tagesreichweite innerhalb eines Jahres sogar verdoppeln: Von 1,8 auf 3,6 Prozent!*** Ein besonders starkes Wachstum gibt es auch in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark.

oe24 Media Group CEO Niki Fellner: „Das Wachstum von oe24 Radio im aktuellen Radiotest ist sensationell und der beste Beweis dafür, dass unsere 360-Grad-Markenstrategie mit oe24 auf allen Channels aufgeht! Mit 158.000 Hörer:innen erreicht oe24 Radio so viele Österreicher:innen wie noch nie. Unser Ziel ist es, mit unserer Digital-First-Strategie auch im Radio weiter stark zu wachsen.

Wir freuen uns über den starken Anstieg in der werberelevanten Zielgruppe und werden damit für unsere Kunden und Partner ein immer stärkerer Partner für klassische Werbekampagnen und maßgeschneiderte Sonderwerbeformen.“

oe24 Radio Programmchef Alex Nausner: „Die neuen Zahlen zeigen, dass unser neues oe24-Konzept aufgeht: Superhits & Gute Laune als musikalisches Fundament, gepaart mit den schnellsten Breaking News live aus dem oe24 Newsroom. Wir sind relevanter, jünger und dynamischer denn je. Ein großes DANKE an 158.000 oe24-Hörer:innen in ganz Österreich!“

Quelle:

*Radiotest 2025_4, Gesamtösterreich, Montag-Freitag.14-49

**Radiotest 2025_4, Gesamtösterreich, Montag-Freitag

***Radiotest 2025_4, Montag-Freitag, 14-49