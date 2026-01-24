Erste Airline lässt Übergewichtige jetzt doppelt zahlen

Ab 27. Jänner müssen stark Übergewichtige zwei Sitzplätze buchen.

Für stark übergewichtige Reisende wird das Fliegen mit der US-Fluglinie Southwest Airlines künftig spürbar teurer. Ab dem 27. Jänner sind Passagiere, die nicht vollständig auf einem einzelnen Sitz Platz finden, verpflichtet, zwei Sitzplätze zu buchen – und beide selbst zu bezahlen.

Eine Rückerstattung für den zusätzlichen Sitz ist nur noch in Ausnahmefällen vorgesehen. Dies gilt etwa dann, wenn der Flug nicht ausgebucht ist und beide Sitzplätze in derselben Buchungsklasse erworben wurden. In allen anderen Fällen bleibt der Mehrpreis bestehen.

Keine weltweit einheitlichen Vorgaben

Internationale Regelungen zu diesem Thema existieren nicht. Ausschlaggebend sind meist Kriterien wie Sitzbreite, Armlehnen oder die Länge des Sicherheitsgurts. Kann ein Passagier bei heruntergeklappten Armlehnen bequem sitzen und den Gurt – gegebenenfalls mit einer Verlängerung – schließen, ist in der Regel nur ein Sitzplatz erforderlich. Ist dies nicht möglich, liegt die Entscheidung über einen zusätzlichen Sitz bei der jeweiligen Fluggesellschaft.

Viele europäische Airlines sprechen in solchen Fällen lediglich eine Empfehlung aus, freiwillig zwei Sitze zu buchen; eine verbindliche Vorschrift gibt es nur selten. Eine Sonderstellung nimmt Kanada ein: Dort gilt auf Inlandsflügen seit 2008 das Prinzip „eine Person, ein Preis“. Fluggesellschaften dürfen keinen Aufpreis für einen zweiten Sitz verlangen – eine Maßnahme, die Diskriminierung verhindern und eine gleichberechtigte Beförderung aller Passagiere sicherstellen soll.