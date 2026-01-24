Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Übergewichtete Person
© Getty

Ab 27. Jänner

Erste Airline lässt Übergewichtige jetzt doppelt zahlen

24.01.26, 08:34
Teilen

Ab 27. Jänner müssen stark Übergewichtige zwei Sitzplätze buchen. 

Für stark übergewichtige Reisende wird das Fliegen mit der US-Fluglinie Southwest Airlines künftig spürbar teurer. Ab dem 27. Jänner sind Passagiere, die nicht vollständig auf einem einzelnen Sitz Platz finden, verpflichtet, zwei Sitzplätze zu buchen – und beide selbst zu bezahlen.

Eine Rückerstattung für den zusätzlichen Sitz ist nur noch in Ausnahmefällen vorgesehen. Dies gilt etwa dann, wenn der Flug nicht ausgebucht ist und beide Sitzplätze in derselben Buchungsklasse erworben wurden. In allen anderen Fällen bleibt der Mehrpreis bestehen.

Keine weltweit einheitlichen Vorgaben

Internationale Regelungen zu diesem Thema existieren nicht. Ausschlaggebend sind meist Kriterien wie Sitzbreite, Armlehnen oder die Länge des Sicherheitsgurts. Kann ein Passagier bei heruntergeklappten Armlehnen bequem sitzen und den Gurt – gegebenenfalls mit einer Verlängerung – schließen, ist in der Regel nur ein Sitzplatz erforderlich. Ist dies nicht möglich, liegt die Entscheidung über einen zusätzlichen Sitz bei der jeweiligen Fluggesellschaft.

Viele europäische Airlines sprechen in solchen Fällen lediglich eine Empfehlung aus, freiwillig zwei Sitze zu buchen; eine verbindliche Vorschrift gibt es nur selten. Eine Sonderstellung nimmt Kanada ein: Dort gilt auf Inlandsflügen seit 2008 das Prinzip „eine Person, ein Preis“. Fluggesellschaften dürfen keinen Aufpreis für einen zweiten Sitz verlangen – eine Maßnahme, die Diskriminierung verhindern und eine gleichberechtigte Beförderung aller Passagiere sicherstellen soll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden