Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
china volkskongress
© Lintao Zhang / POOL / AFP

Niedriges Ziel

Chinas Volkskongress endet - Abstimmung über Fünfjahresplan

11.03.26, 21:39
Teilen

Chinas Nationaler Volkskongress beendet am Donnerstag seine jährliche Tagung. 

Das nicht frei gewählte Parlament unter der allein regierenden Kommunistischen Partei dürfte am letzten Sitzungstag wie üblich über Gesetze und Vorhaben abstimmen. Eine nahezu vollständige Zustimmung mit kaum Enthaltungen oder Gegenstimmen gilt als ausgemacht.

Besonders ist diesmal, dass die fast 2.800 Abgeordneten nicht nur über den Arbeitsbericht der Regierung abstimmen, sondern auch über den 15. Fünfjahresplan, der die langfristigen Vorhaben vor allem für die Wirtschaft bis 2030 vorgibt. China fokussiert sich darin unter anderem weiter darauf, in Forschung und Technologie unabhängiger zu werden.

Das diesjährige Wachstumsziel für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt setzte die Regierung mit "4,5 bis 5 Prozent" so niedrig an wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Neben diversen Arbeitsberichten steht auch das "Gesetz zur Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts" zur Abstimmung. Kritiker befürchten hinter der Norm Einschränkungen für Chinas Minderheiten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen