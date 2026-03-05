Verdacht auf Trunkenheit am Steuer! Britney Spears in Kalifornien verhaftet

Der Pop-Star wurde laut Medienberichten in Handschellen abgeführt. Der Vorwurf: Fahren unter Alkoholeinfluss.

Die Schlagzeilen um Britney Spears (44) reißen nicht ab: Nachdem die Sängerin jahrelang versuchte, ihr Leben nach der Aufhebung der väterlichen Vormundschaft zu stabilisieren, folgt nun der nächste herbe Rückschlag. Wie das US-Portal TMZ unter Berufung auf Polizeiquellen berichtet, wurde der Popstar am späten Mittwochabend im kalifornischen Ventura County festgenommen. Der Vorwurf: Fahren unter Alkoholeinfluss.

In Handschellen abgeführt

Gegen 21:30 Uhr klickten für die Musikerin die Handschellen. Die California Highway Patrol stoppte Spears und führte sie zur Einvernahme ab. Aus den offiziellen Gefängnisunterlagen des Sheriffs geht hervor, dass die Sängerin die Nacht nicht hinter Gittern verbringen musste – sie befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Für die Fans der „Toxic“-Interpretin ist dies jedoch eine beunruhigende Nachricht, weckt der Vorfall doch Erinnerungen an die dunkelsten Kapitel ihrer Karriere, die von Suchtproblemen und psychischen Krisen geprägt waren.

Bisher galt die Sündenliste von Britney Spears im Straßenverkehr eher als Sammlung lästiger Bagatellen denn als kriminelle Laufbahn. Zwar sorgte die Sängerin in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder für Schlagzeilen mit ihrem Fahrstil, doch handelte es sich dabei zumeist um kleinere Vergehen, die oft dem enormen Druck durch die sie verfolgenden Paparazzi geschuldet waren.





Psychischer Terror durch Stalker

Der mutmaßliche Rückfall fällt in eine für Spears ohnehin extrem belastende Zeit. Erst vor wenigen Tagen musste sie sich juristisch gegen einen massiven Übergriff auf ihre Privatsphäre wehren. Die Sängerin erwirkte eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen einen 51-jährigen Mann aus Louisiana.

Dieser war unangekündigt vor ihrem Anwesen in Los Angeles aufgetaucht, nachdem er zuvor bereits durch wirre und beunruhigende Postings in den sozialen Netzwerken aufgefallen war. Die Akten zeichnen ein erschreckendes Bild:

Jahrelange Belästigung: Der Mann soll Spears bereits seit 2013 online gestalkt haben.

Hausfriedensbruch: Bereits im Vorjahr wurde er festgenommen, nachdem er sich illegal Zutritt zu ihrem Wohnhaus verschafft hatte.

Es scheint, als würde der enorme psychische Druck, unter dem Spears durch derartige Bedrohungen steht, nun erneut seinen Tribut fordern. Ob die Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer rechtliche Konsequenzen für die Sängerin haben wird, bleibt abzuwarten. Ihr Instagram-Profil hat Britney nach dem Vorfall vorerst wieder einmal deaktiviert.