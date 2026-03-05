Design-Talk: Giulia Molteni über ihr Erbe und die Zukunft des Wohnens

Ein Interview mit Giulia Molteni über die neue Molteni&C-Boutique in Wien, Familienerbe und die Zukunft des guten Wohnens.

Mit der Eröffnung der neuen Molteni&C-Boutique am Wiener Schubertring setzt das traditionsreiche italienische Familienunternehmen ein klares Statement für zeitlose Gestaltung, architektonisches Denken und kompromisslose Qualität. Seit fast neun Jahrzehnten steht Molteni&C für eine Designkultur, die sich nicht an kurzfristigen Trends orientiert, sondern an Beständigkeit, Präzision und einer tiefen Verbindung zwischen Handwerk und Innovation. In Wien, einer Stadt, die wie kaum eine andere Geschichte und Gegenwart vereint, findet diese Haltung einen besonders passenden Rahmen.

Design in 3. Generation

Giulia Molteni, Chief Marketing Officer und Vertreterin der dritten Generation, versteht Design nicht als Inszenierung, sondern als Teil des Lebens. Aufgewachsen in einem architektonisch geprägten Umfeld, bestimmt sie heute gemeinsam mit ihrem Bruder die strategische Ausrichtung des Unternehmens – mit Respekt vor dem Erbe und einem klaren Blick auf die Zukunft des Wohnens. Im Gespräch spricht sie über die Bedeutung des neuen Standorts in Wien, über Verantwortung innerhalb eines Familienunternehmens, über langlebige Werte in einer schnelllebigen Zeit – und darüber, warum wahre Qualität niemals ein Kompromiss ist. Frau Molteni, Molteni&C hat soeben einen neuen Store in Wien am Schubertring eröffnet.

© Josipa S. Pesevski

Ist es Ihr erster Besuch in der Stadt?

GIULIA MOLTENI: Nein, tatsächlich ist es bereits mein dritter Besuch in Wien – und ich liebe diese Stadt. Wien hat eine ganz besondere Atmosphäre: Sie ist sehr zeitgenössisch und international, gleichzeitig aber tief verwurzelt in ihrer Geschichte. Diese historische Tiefe ist überall spürbar. Gerade diese Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart macht Wien für mich so faszinierend – und sie passt sehr gut zu unseren Markenwerten.

Sie gehören zur dritten Generation der Molteni Familie. Wie prägend war das Aufwachsen in einem so designaffinen Umfeld?

MOLTENI: Design war für uns nie etwas Abstraktes – es war Teil unseres Alltags. Unser Elternhaus wurde von Tobia Scarpa entworfen und ist bis heute ein architektonisches Statement in Italien. Designer waren ständig präsent, selbst als wir Kinder waren. Mein Vater ist Präsident und CEO, ich selbst bin Chief Marketing Officer. Gemeinsam mit meinem Bruder tragen wir die Verantwortung, dieses Erbe weiterzuführen – mit Respekt, aber auch mit einem klaren Blick nach vorne.

Wie hat sich Molteni&C über die Jahrzehnte entwickelt, ohne seine Identität zu verlieren?

MOLTENI: Molteni&C ist heute deutlich internationaler und globaler aufgestellt als früher. Unsere Werte jedoch sind gleich geblieben: Tradition, Innovation und kompromisslose Qualität – man könnte fast von einer Besessenheit für Qualität sprechen. Ein sehr wichtiger Schritt war die Gründung unseres Designmuseums. 2015, anlässlich der Expo in Mailand, zeigten wir eine große Ausstellung mit 40 unserer wichtigsten Prototypen. Daraus entstand unser permanentes Museum, das unsere Geschichte sichtbar macht und uns hilft, die Zukunft bewusst zu gestalten.

Passen Sie Ihre Kollektionen an unterschiedliche Kulturen an?

MOLTENI: Nicht im Kern. Unsere Produkte bleiben weltweit gleich. Was sich verändert, ist die Inszenierung. Jeder Store reagiert auf seine architektonische Umgebung und den kulturellen Kontext. In Wien etwa beziehen wir die historischen Gebäude bewusst mit ein. Durch unterschiedliche Materialien, Oberflächen und Farben können wir sehr individuell auf einen Ort reagieren, ohne unsere Identität zu verändern.

© Josipa S. Pesevski

Produziert wird weiterhin ausschließlich in Italien?

MOLENTI: Ja, alles wird in Brianza gefertigt – der historischen Möbelregion zwischen Mailand und dem Comer See. Dort befindet sich das Herz der italienischen Möbelkultur. Molteni&C ist Teil einer Gruppe, zu der auch UniFor und Citterio für Office-Design gehören. Unser Küchenbereich Dada ist vollständig in Molteni&C integriert und steht für unsere architektonische Herangehensweise an die Küche.

Was steht am Anfang eines neuen Designs – Architektur, Material oder Lebensstil?

MOLTENI: Design entsteht bei uns immer im Dialog: zwischen externen Designern und unserer internen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Veränderungen im Lebensstil sind oft der Ausgangspunkt, doch Innovation in Materialien und Produktionsprozessen spielt eine ebenso große Rolle. Manche Projekte brauchen Jahre, bis sie perfekt sind. Innovation ist für uns kein kurzfristiger Impuls, sondern ein kontinuierlicher Prozess.

Wie beeinflussen veränderte Lebensgewohnheiten Ihre Arbeit heute?

MOLTENI: Sehr stark. Flexibilität, Komfort und Wohlbefinden stehen heute mehr denn je im Mittelpunkt – besonders nach der Pandemie. Räume müssen multifunktional sein und sich an unterschiedliche Lebensphasen anpassen. Unsere Idee ist oft die eines Sammlerhauses, in dem Kunst und Design miteinander verschmelzen. Es geht um eine warme, einladende Atmosphäre und um Räume, die wirklich gelebt werden.

Gibt es einen Bereich im Wiener Store, der Ihnen besonders am Herzen liegt?

MOLTENI: Die Küche. Ich liebe die Kombination aus natürlicher Eiche und Travertin. Sie wirkt zeitlos und sehr sinnlich. Die lasergefertigten Türen verleihen dem Holz eine besondere Tiefe, und der Stein ist nicht nur elegant, sondern auch äußerst robust. Molteni&C arbeitet seit Jahrzehnten mit renommierten Architekten und Designern zusammen.

Was macht eine gute Zusammenarbeit aus?

MOLTENI: Gemeinsame Werte, Vertrauen und ein tiefes Verständnis für unsere Identität. Viele unserer Partnerschaften bestehen seit vielen Jahren. Vincent Van Duysen ist seit zehn Jahren unser Creative Director, und auch mit Architekten wie Renzo Piano verbindet uns eine lange Geschichte. Wir folgen keinen kurzfristigen Trends. Kürzlich haben wir den „Monk“-Sessel von Tobia Scarpa aus dem Jahr 1973 neu aufgelegt – ein Entwurf, der heute aktueller wirkt denn je.

Was sind die nächsten Schritte für Molteni&C?

MOLTENI: Wir bauen unser internationales Netzwerk weiter aus, mit neuen Standorten unter anderem in São Paulo, Riad, Miami, Los Angeles und Neuseeland. Gleichzeitig entwickeln wir unsere Kollektionen kontinuierlich weiter – mit neuen Materialien, Oberflächen und technischen Lösungen.

Zum Abschluss: Was macht für Sie persönlich ein Zuhause aus?MOLTENI: Ruhe und Balance. Ein Zuhause muss Geborgenheit und Freiheit zugleich bieten. Ich liebe offene Räume, warme Hölzer und tiefe Farben wie Bordeaux oder Braun. Ich habe drei Kinder, unser Familienleben ist intensiv und lebendig. Die Küche ist das Herz des Hauses – bei mir mit einer roséfarbenen portugiesischen Marmorplatte. Dort treffen Design und Leben aufeinander.