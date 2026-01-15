Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Design Trends
Ghost Sofa von Gervasoni
© Gervasoni 1882

Pantone 2026

Trendfarbe Cloud Dancer: 2026 zieht die Ruhe bei uns ein

15.01.26, 11:13
Teilen

Die neue Pantone Farbe des Jahres 2026 bringt Ruhe, Licht und Zeitgeist. 

Nach der erdigen Tiefe von Mocha Mousse wirkt der Wechsel fast radikal – und genau darin liegt seine Kraft. Cloud Dancer ist die neue Pantone Farbe des Jahres. Sie ist keine Farbe, die laut sein will. Ein sanfter, warmer Off-White-Ton, der sich wie ein feiner Schleier über Räume legt und ihnen eine neue, zeitgemäße Ruhe verleiht.

Noora von Bolia

Noora ist ein modulares Sofasystem, das handwerkliche Qualität, zeitlose Ästhetik und hohen Komfort vereint. Der sanfte Ton Clouddancer unterstreicht das klare, luxuriöse Design und verleiht dem Sofa eine ruhige, leichte Ausstrahlung. Ab 5.000 Euro, bolia.com

© Pia Ulin, Wetouch Imagework

Klarheit in komplexen Zeiten

Während Mocha Mousse für Geborgenheit, Bodenhaftung und das Bedürfnis nach Rückzug stand, antwortet Cloud Dancer auf ein anderes Lebensgefühl: Klarheit, Luftigkeit und der Wunsch nach innerem wie äußerem Raum. In einer Zeit, in der unser Alltag komplexer denn je ist, wird das Zuhause zum Ort der Entlastung. Cloud Dancer bringt genau das – ohne kühl zu wirken.

Hug Poltroncina von Frigerio

 Hug Poltroncina – entworfen von Gabriele Buratti & Oscar Buratti für Frigerio, zeigt sich der Sessel im Ton Clouddancer besonders weich und einladend.

© Frigerio

Visuelles Ausatmen

Warum ist diese extreme Wendung genau richtig? Der Bruch von satt und dunkel hin zu hell und zurückhaltend ist kein Zufall. Interior Design folgt eben nicht nur ästhetischen Trends, sondern emotionalen Bedürfnissen. Cloud Dancer wirkt wie ein visuelles Ausatmen. Die Farbe reflektiert Licht, lässt Räume größer erscheinen und schafft eine fast meditative Atmosphäre.

Ghost Sofa von Gervasoni

Das Ghost Sofa von Gervasoni in der Farbe Clouddancer – besonders in Leinen entfaltet der sanfte Off-White-Ton seinen ganzen Charme und verleiht dem Raum eine lässige Eleganz und zeitlose Leichtigkeit.
gervasoni1882.com 

© Gervasoni 1882

Sie ist minimalistisch, aber nicht streng. Elegant, ohne distanziert zu sein. Und gerade das macht sie so besonders. Die neue Pantone Farbe des Jahres ist kein reines Weiß. Der feine Beige-Unterton schenkt Wärme und Tiefe – perfekt für alle, die Helligkeit lieben, aber Sterilität vermeiden wollen.

Tisch Libra von Natuzzi

Der Tisch Libra – komplett im Ton Clouddancer gehalten wirkt das reduzierte Design besonders ruhig und ausbalanciert. Ein leises, aber wirkungsvolles Statement. natuzzi.com  

© Natuzzi

Eine neue Bühne für Materialien und Formen

In der Innenraumgestaltung funktioniert Cloud Dancer wie eine stille Hauptrolle. Der Farbton drängt sich nicht auf, sondern hebt andere Elemente hervor: natürliche Hölzer, Stein, Leinen, Keramik oder strukturierte Stoffe gewinnen an Präsenz. Kurvige Möbel, organische Formen und handwerkliche Details wirken vor diesem Ton besonders weich und hochwertig.

Vase Blossom von Rivièra Maison

Die Rivièra Maison Blossom Vase fügt sich harmonisch ins monochrome Interior ein. Um 299 Euro, ostyle-living.at 

© Rivièra Maison

Ob Ton-in-Ton-Konzepte oder als ruhiger Gegenpol zu dunkleren Akzenten – Cloud Dancer passt sich an, ohne an Charakter zu verlieren. Er ist wandelbar, zeitlos und dabei hochmodern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden