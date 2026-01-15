Trendfarbe Cloud Dancer: 2026 zieht die Ruhe bei uns ein

Die neue Pantone Farbe des Jahres 2026 bringt Ruhe, Licht und Zeitgeist.

Nach der erdigen Tiefe von Mocha Mousse wirkt der Wechsel fast radikal – und genau darin liegt seine Kraft. Cloud Dancer ist die neue Pantone Farbe des Jahres. Sie ist keine Farbe, die laut sein will. Ein sanfter, warmer Off-White-Ton, der sich wie ein feiner Schleier über Räume legt und ihnen eine neue, zeitgemäße Ruhe verleiht.

Noora ist ein modulares Sofasystem, das handwerkliche Qualität, zeitlose Ästhetik und hohen Komfort vereint. Der sanfte Ton Clouddancer unterstreicht das klare, luxuriöse Design und verleiht dem Sofa eine ruhige, leichte Ausstrahlung. Ab 5.000 Euro, bolia.com © Pia Ulin, Wetouch Imagework

Klarheit in komplexen Zeiten

Während Mocha Mousse für Geborgenheit, Bodenhaftung und das Bedürfnis nach Rückzug stand, antwortet Cloud Dancer auf ein anderes Lebensgefühl: Klarheit, Luftigkeit und der Wunsch nach innerem wie äußerem Raum. In einer Zeit, in der unser Alltag komplexer denn je ist, wird das Zuhause zum Ort der Entlastung. Cloud Dancer bringt genau das – ohne kühl zu wirken.

Hug Poltroncina – entworfen von Gabriele Buratti & Oscar Buratti für Frigerio, zeigt sich der Sessel im Ton Clouddancer besonders weich und einladend. © Frigerio

Visuelles Ausatmen

Warum ist diese extreme Wendung genau richtig? Der Bruch von satt und dunkel hin zu hell und zurückhaltend ist kein Zufall. Interior Design folgt eben nicht nur ästhetischen Trends, sondern emotionalen Bedürfnissen. Cloud Dancer wirkt wie ein visuelles Ausatmen. Die Farbe reflektiert Licht, lässt Räume größer erscheinen und schafft eine fast meditative Atmosphäre.

Das Ghost Sofa von Gervasoni in der Farbe Clouddancer – besonders in Leinen entfaltet der sanfte Off-White-Ton seinen ganzen Charme und verleiht dem Raum eine lässige Eleganz und zeitlose Leichtigkeit.

gervasoni1882.com © Gervasoni 1882

Sie ist minimalistisch, aber nicht streng. Elegant, ohne distanziert zu sein. Und gerade das macht sie so besonders. Die neue Pantone Farbe des Jahres ist kein reines Weiß. Der feine Beige-Unterton schenkt Wärme und Tiefe – perfekt für alle, die Helligkeit lieben, aber Sterilität vermeiden wollen.

Der Tisch Libra – komplett im Ton Clouddancer gehalten wirkt das reduzierte Design besonders ruhig und ausbalanciert. Ein leises, aber wirkungsvolles Statement. natuzzi.com © Natuzzi

Eine neue Bühne für Materialien und Formen

In der Innenraumgestaltung funktioniert Cloud Dancer wie eine stille Hauptrolle. Der Farbton drängt sich nicht auf, sondern hebt andere Elemente hervor: natürliche Hölzer, Stein, Leinen, Keramik oder strukturierte Stoffe gewinnen an Präsenz. Kurvige Möbel, organische Formen und handwerkliche Details wirken vor diesem Ton besonders weich und hochwertig.

Die Rivièra Maison Blossom Vase fügt sich harmonisch ins monochrome Interior ein. Um 299 Euro, ostyle-living.at © Rivièra Maison

Ob Ton-in-Ton-Konzepte oder als ruhiger Gegenpol zu dunkleren Akzenten – Cloud Dancer passt sich an, ohne an Charakter zu verlieren. Er ist wandelbar, zeitlos und dabei hochmodern.