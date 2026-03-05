Putz-Falle: Diese Orte vergessen Sie beim Frühjahrsputz garantiert

Endlich ist er da, der Frühling. Höchste Zeit also für den großen Frühjahrsputz! Man fühlt sich herrlich organisiert und die Wohnung wirkt wie neu. Doch der Schein trügt: Selbst in der saubersten Wohnung gibt es Orte, die beim Putzen immer vergessen werden. Wir verraten die größten Keim-Hotspots.

Die Tage werden länger, die Motivation steigt und wir haben richtig Lust, unsere vier Wände wieder auf Vordermann zu bringen. Der Boden wird gewischt, die Wohnung rigoros ausgemistet und das Bad geschrubbt. Am Ende blitzen sogar die Fenster in der Frühlingssonne. Wir denken, wir haben alles geschafft – doch Vorsicht! Es gibt ein paar heimtückische Stellen, die beim Putzen völlig unbemerkt bleiben. Hier sind die 7 Orte, die fast jeder vergisst (die aber dringend eine Reinigung nötig haben!)

© Getty Images

Fett-Magnet: Die Dunstabzugshaube

Die Abzugshaube absorbiert Gerüche, wirkt dabei aber leider auch wie ein riesiger Magnet für Fett in der Luft. Die gute Nachricht? Die Reinigung ist viel einfacher als gedacht! Legen Sie die Metallfilter waagerecht in das oberste Fach Ihrer Spülmaschine oder weichen Sie sie im Spülbecken in einer heißen Spülmittellauge ein. Das Innere der Haube einfach mit purem Spülmittel einreiben, abwischen und mit einem weichen Baumwolltuch trockenpolieren. Fertig!

Bakterien-Schleuder: Die Fußmatte

Sie ist das Erste, was wir sehen, wenn wir nach Hause kommen und doch vergessen wir sie beim Putzen gerne. Wann haben Sie Ihre Fußmatte das letzte Mal wirklich tiefengereinigt? Auf der Matte bleibt der gesamte Schmutz der Straße hängen, inklusive Bakterien und Spuren von Tierkot. Ein kurzes Absaugen reicht hier nicht aus! Gönnen Sie der Matte regelmäßig eine feuchte Reinigung mit einer Mischung aus Wasser und Zitronensäure. Das desinfiziert und vertreibt den Schmutz im Nu.

Keim-Hotspot Putzlappen

Wir schrubben wie die Weltmeister, aber vergessen oft, unsere Helferlein selbst zu reinigen. Schwämme, Putzlappen und Wischmopps saugen den ganzen Schmutz auf und sind wahre Brutherde für Keime. Tauschen Sie Schwämme deshalb unbedingt einmal pro Woche aus! Lappen gehören bei mindestens 60 Grad in die Waschmaschine und desinfizieren Sie Ihr Putzzubehör nach jedem Einsatz mit heißem Wasser und einem Schuss Essig. So haben Keime keine Chance!

© Getty Images

Dreck-Falle Fernbedienung

Egal ob TV, Radio oder die Klimaanlage: Die Fernbedienung nehmen wir täglich mehrmals in die Hand – oft sogar während wir snacken. Das Ergebnis: In den Zwischenräumen der Tasten tummeln sich entsprechend viele Bakterien. Besonders fies: Der Schmutz kriecht beim Drücken tief in die kleinen Zwischenräume der Knöpfe. Weil Elektronik und Wasser keine guten Freunde sind, sollten Sie hier keine Flüssigkeiten darüberschütten. Ein leicht angefeuchtetes Tuch (gern mit etwas Desinfektionsmittel oder Alkohol) reicht völlig aus, um die Bakterienparty zu beenden.

Schmierfilm-Alarm im Kühlschrank

Die meisten wischen ausgelaufene Lebensmittel schnell weg. Doch der tägliche Blick in den Kühlschrank lässt uns blind für die Details werden. Alle paar Monate ist eine Grundreinigung fällig! Vergessen Sie dabei die Türgummis nicht! Hier verstecken sich oft Krümel und Schimmelsporen. Ein weiterer blinder Fleck: das Dach des Kühlschranks. Dort lagert sich mit der Zeit eine richtig schmierige Schicht aus Küchenfett und Staub ab. Essigessenz ist für beide Stellen der absolute Geheimtipp.

Staub-Magneten: Zimmerpflanzen und Lampenschirme

Ihre Zimmerpflanzen lassen die Blätter hängen? Das könnte am Staub liegen! Eine dicke Staubschicht verhindert, dass die Pflanze genügend Licht bekommt. Wischen Sie die Blätter vorsichtig feucht ab oder nutzen Sie den Föhn (nur Kaltluft!), um sie vom Staub zu befreien. So können Mensch und Grünzeug wieder frei durchatmen!

Vergessen Sie dabei auch nicht die Lampenschirme und Heizkörper. Verstaubte Heizkörper treiben nämlich Ihre Heizkosten unnötig in die Höhe. Einmal kurz mit dem feuchten Lappen drüber und Sie sparen bares Geld.