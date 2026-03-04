Alles zu oe24VIP
Domenico Beerdigung
© Getty

Trauerfall

Tausende trauern: Emotionaler Abschied von Bub (2) mit erfrorenem Herz

04.03.26, 16:13
Teilen

Ganz Italien nimmt Abschied von dem kleinen Jungen, dessen Spenderherz beim Transport zerstört wurde.

Der tragische Tod des kleinen Domenico (2) erschüttert die ganze Welt. Der zweijährige Junge aus der Region Neapel starb nach einer missglückten Herztransplantation. Mittwochnachmittag verabschiedeten sich Tausende Menschen von ihm.

Abschied

Im Heimatort Nola versammelten sich zahlreiche Menschen zur Trauerfeier für Domenico. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, um dem Jungen die letzte Ehre zu erweisen.

Domenico Beerdigung
© Getty

Tragischer Fehler 

Domenico war mit einem schweren Herzfehler geboren worden und wartete lange auf ein Spenderherz. Kurz vor Weihnachten wurde ein Organ gefunden. Doch beim Transport kam es zu einem folgenschweren Fehler: Das Herz wurde falsch gekühlt und kam mit Trockeneis in Kontakt. Dabei wurde es stark beschädigt.

Trotzdem entschieden sich Ärzte, das Organ zu transplantieren. Der Junge kämpfte danach wochenlang auf der Intensivstation um sein Leben.

