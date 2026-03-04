Alles zu oe24VIP
© Getty

Bunker-Hochzeit

Liebe siegt über Mullah-Raketen

04.03.26, 14:09
Teilen

Mitten im Krieg entstehen in Israel berührende Bilder. Ein Paar ließ sich den schönsten Tag seines Lebens nicht nehmen und heiratete kurzerhand in einer Tiefgarage in Tel Aviv.

Israel Hochzeit
© Getty

Der Krieg überschattet derzeit den Alltag vieler Menschen in Israel. Dennoch entschieden sich Braut Lior und Bräutigam Misha für ihren großen Moment und gaben sich das Jawort. Zwischen Betonwänden in einer Tiefgarage versammelten sich Familienmitglieder und Freunde, um das Paar zu feiern. 

Hochzeit im Schutzraum

Eigentlich sollte der Tag ganz anders aussehen. Doch wegen der angespannten Sicherheitslage musste die Feier verlegt werden. Statt in einer klassischen Hochzeitslocation fand die Hochzeit schließlich in einer Tiefgarage statt. Einem Ort, der zugleich als Schutzraum dient.  

Israel Hochzeit
© Getty

Israel Hochzeit
© Getty

Liebe trotz Krieg 

Die Braut erschien in einem klassischen weißen Brautkleid mit Schleier und Brautstrauß. Auch Gäste standen um das Paar herum und begleiteten die Zeremonie.

Die Bilder der improvisierten Feier verbreiten sich derzeit im Netz. Sie zeigen einen Moment der Hoffnung in einer Zeit voller Unsicherheit. Mit ihrer ungewöhnlichen Hochzeit beweist das Paar: Selbst ein Krieg kann die Liebe nicht stoppen.

