Maulkorb in Dubai: Warum plötzlich alle dasselbe sagen

Während Raketen am Himmel abgeschossen werden, tanzen Influencer auf Instagram und versichern ihren Millionen Followern gleichzeitig, wie sicher Dubai sei. Doch hinter der scheinbaren Gelassenheit steckt offenbar etwas anderes: Zensur, Druck und ein möglicher Maulkorb für Social-Media-Stars.

Nach den iranischen Raketen- und Drohnenangriffen im arabischen Raum berichten zahlreiche Influencer zunächst von Angst, Explosionen und Sirenen. Doch nur kurze Zeit später tauchen plötzlich auffallend ähnliche Videos auf, in denen sie betonen, alles sei unter Kontrolle und sie hätten volles Vertrauen in die Regierung. Während der Krieg zwischen USA, Israel und dem Iran für Spannungen sorgt, zeigen zahlreiche Influencer auf Social Media weiterhin ihren Alltag, unbeeindruckt von der angespannten Lage.

Raketen, Explosionen und plötzlich nur noch gute Nachrichten

Seit Ende Februar beschießt der Iran mehrere Ziele in den Emiraten als Reaktion auf Militärschläge der USA und Israels. Auch Dubai wurde getroffen. Mehrere Menschen wurden verletzt, Gebäude beschädigt und Brände ausgelöst.

Trotzdem vermitteln viele Influencer ein erstaunlich ruhiges Bild: Frühstück am Pool, Fitnessvideos oder sogar Tanzclips – während im Hintergrund Luftabwehrsysteme Raketen abfangen. Einige berichten zwar von Explosionen und Angstmomenten, doch gleichzeitig betonen sie immer wieder, Dubai sei eine der sichersten Städte der Welt.

Auffällig gleiche Botschaften

In den nahezu identischen Beiträgen betonen sie immer wieder, wie sicher sie sich fühlen und dass sie großes Vertrauen in die Behörden haben.

„Ich musste alles löschen“

Hinter den Kulissen soll es allerdings ganz anders aussehen. Influencerin Zara Secret berichtet auf Instagram, dass sie kritische Beiträge wieder löschen musste. Laut Berichten könnten Behörden die Stars kontaktiert und sie aufgefordert haben, keine Inhalte zu verbreiten, die Unsicherheit auslösen könnten. Kritik an Regierung oder Sicherheitslage kann in den Emiraten rechtliche Konsequenzen haben.

Influencer als Image-Botschafter?

Viele Social-Media-Stars leben in Dubai, weil das Emirat mit niedrigen Steuern, Luxusleben und Business-Chancen lockt. Doch wer dort arbeitet, muss sich offenbar an strenge Kommunikationsregeln halten. Laut Berichten wird vermutet, dass Influencer nicht nur Content produzieren, sondern auch Teil der Marketingstrategie des Emirats sind. Die Raketenangriffe haben erstmals sichtbar gemacht, wie fragil das Image der sichersten Luxusstadt der Welt sein kann. Beobachter sehen darin auch den Versuch, Dubais Image als sichere Luxusmetropole zu schützen. Die Stadt lebt stark vom internationalen Tourismus und von wohlhabenden Besuchern aus aller Welt.