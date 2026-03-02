Alles zu oe24VIP
AUA-Maschinen am Flughafen Wien-Schwechat
© APA/ROBERT JAEGER

Minus 10 Prozent

Trotz Gewinn-Rückgang: Flughafen Wien hält an Dividende von 1,65 Euro fest

02.03.26, 08:21 | Aktualisiert: 02.03.26, 10:57
Nettogewinn sank 2025 von 240 auf 210 Mio. Euro - Iran-Krieg stellt Prognose für 2026 infrage 

Der Vorstand der Flughafen Wien AG rüttelt trotz eines Gewinnrückgangs um mehr als zehn Prozent nicht an der Dividendenhöhe. Die Aktionäre, darunter das Land Niederösterreich und die Stadt Wien mit je 20 Prozent, sollen wie im Vorjahr 1,65 Euro pro Aktie ausgeschüttet bekommen. Wegen Abschreibungen durch den Stopp für den Bau einer dritten Start- und Landebahn sank der Gewinn auf 210 Mio. Euro, nach 240 Mio. Euro 2024, wie das börsennotierte Unternehmen am Montag mitteilte.

© Flughafen Wien

Anstieg der Ölpreise und Luftsperren wegen Iran-Krieg

Bereits im Jänner hatte der Flughafen-Vorstand angekündigt, dass auch heuer der Nettogewinn wieder bei 210 Mio. Euro liegen sollte. Wegen des Iran-Kriegs steht hinter der Prognose allerdings ein Fragezeichen. Durch den Luftangriff der USA und Israels ist der Luftverkehr in der Nahostregion massiv gestört, zudem wird mit einem Anstieg des Ölpreises gerechnet. Flughafen Wien: Ausfälle betreffen 5.000 Passagiere pro Tag .

2025 steigerte der Flughafen seinen Umsatz auf 1,129 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 7,2 Prozent verglichen mit 2024. Der operative Gewinn (EBIT) ging von 306 auf rund 280 Mio. Euro zurück.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

