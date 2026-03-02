Arbeitslosigkeit steigt weiter: 436.000 Personen ohne Job

Situation am Arbeitsmarkt hat sich im Februar nicht verbessert, der Anstieg der Arbeitslosenzahlen fiel aber etwas geringer als zuletzt aus

Ende des Monats waren 436.160 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, um 1,4 Prozent bzw. 6.220 Personen mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag in einer Aussendung mit. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Februar um 0,2 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent.

AMS-Chef Johannes Kopf ortet darin bereits Signale der Entspannung: "Obwohl die Zahl der beim AMS als arbeitslos oder in Schulung gemeldeten Personen (...) steigt, zeigen sich in manchen Bereichen bereits klare Anzeichen der prognostizierten Erholung: In Oberösterreich und Kärnten sinkt die Arbeitslosigkeit, zugleich nimmt der Zugang an offenen Stellen erfreulicherweise wieder zu", wurde er in der Mitteilung zitiert.

Mit Sorge blickt Kopf allerdings auf die Situation im Nahen Osten: "Dieser Konflikt könnte, neben all dem menschlichen Leid, auch unsere wirtschaftliche Erholung spürbar belasten."