Hacker-Angriff: 1,2 Millionen Bankkonten geknackt
Ermittlungen laufen

Hacker-Angriff: 1,2 Millionen Bankkonten geknackt

18.02.26, 19:29
Bei einem Hackerangriff sind Daten zu 1,2 Millionen französischen Bankkonten erbeutet worden.  

Ein "boshafter Akteur" habe Zugangsdaten eines Beamten entwendet und sei damit in das offizielle Verzeichnis aller französischen Bankkonten (FICOBA) eingedrungen, teilte das Wirtschaftsministerium in Paris am Mittwoch mit. Bei den betroffenen Daten handelt es sich demnach um Kontonummern sowie Namen, Adressen und in einigen Fällen Steuer-Identifikationsnummern der Kontoinhaber.

Die Generaldirektion für öffentliche Finanzen erklärte aber gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, Kontostände seien zu keinem Zeitpunkt ersichtlich gewesen. Auch hätten keine Transaktionen vorgenommen werden können.

Der Hackerangriff begann laut Wirtschaftsministerium Ende Jänner. Als die Attacke auffiel, wurden demnach umgehend Maßnahmen ergriffen, um ein weiteres Abgreifen von Daten zu verhindern. Betroffene Bankkunden sollen in den kommenden Tagen informiert werden.

