Atalan fordert WAC-Heimsieg gegen den GAK!

Im engen Rennen um die Meistergruppe zählt für den WAC ab sofort jeder Zähler. Gegen den Nachzügler aus Graz wollen die Wolfsberger ihre weiße Weste in der Bundesliga unbedingt verteidigen.

Die derzeit achtplatzierten Wolfsberger empfangen den GAK am Sonntag (14:30/live Sky & Sport24-Liveticker) im eigenen Stadion und stehen im Kampf um die Top 6 unter Zugzwang. Trainer Ismail Atalan hat eine klare Rechnung aufgestellt und peilt in den verbleibenden fünf Runden die maximale Ausbeute an Punkten an. Mit aktuell 24 Zählern auf dem Konto fehlen dem WAC noch rund zehn Punkte, um das Ziel Meistergruppe sicher zu erreichen.

Ärger über rote Karte wirkt nach

Noch immer beschäftigt den WAC-Coach der Ausschluss von Verteidiger Cheick Diabate beim Cup-Aus gegen Salzburg in der Vorwoche. Atalan kritisierte offen, dass Fehlentscheidungen der Schiedsrichter zu leichtfertig in Kauf genommen würden, was die Aufgabe für sein Team erschwere. Dennoch erwartet er gegen die Grazer eine maximale Herausforderung, bei der sein Team von Beginn an voll da sein muss.

GAK setzt auf frisches Personal

Die Grazer reisen mit einigen Neuzugängen an, wobei Franz Stolz als neuer Mann zwischen den Pfosten sein Debüt geben wird. Mit Leon Klassen, Mathias Olesen und Mark Grosse kamen weitere Verstärkungen zum Team von Ferdinand Feldhofer, der sich mit der Entwicklung zufrieden zeigt. Ein Sieg zum Start wäre für den GAK wichtig, doch der Trainer betonte, dass bereits ein einzelner Punkt in Wolfsberg ein Erfolg für den Außenseiter wäre.

Historische Dominanz der Wolfsberger

Bisher konnte der WAC alle drei Bundesliga-Duelle gegen den GAK für sich entscheiden und geht daher als Favorit in die Begegnung. Feldhofer ist sich bewusst, dass der Gegner fest mit drei Punkten plant, hat aber eigene Pläne entwickelt, um dies zu verhindern. Für beide Teams geht es um viel: Der WAC braucht die Punkte für die Top 6, während der GAK jeden Zähler im Abstiegskampf benötigt.

Mögliche Aufstellungen:

WAC – GAK

Anpfiff: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Stadion: Lavanttal-Arena, Wolfsberg

Lavanttal-Arena, Wolfsberg Schiedsrichter: Barmaksiz

Ergebnisse 2025/26:



3:1 (a)

WAC: Polster - Matic, Baumgartner, Wimmer, Renner - Piesinger, Schöpf - Gattermayer, Zukic, Avdijaj - Kojzek

Es fehlen: C. Diabate (gesperrt), Pink (Knieverletzung)

GAK: Stolz - Vraa, Owusu, Pines - Schriebl, Koch, Olesen, Satin, Klassen - Harakate, Maderner

Es fehlen: Jano (Bänderverletzung)

Live auf Sky Sport Austria.