Sturm Graz bittet starke Rieder zum Liga-Tanz!

Nach dem bitteren Cup-Aus herrscht beim Meister Redebedarf. Sturm Graz empfängt zum Abschluss der 18. Runde den euphorisierten Aufsteiger aus Ried und muss vor den eigenen Fans dringend liefern.

Der amtierende Meister steht nach dem Fehlstart im Cup gegen Altach unter genauer Beobachtung und empfängt die Innviertler am Sonntag (17:00/live Sky & Sport24-Liveticker) in Graz. Trainer Fabio Ingolitsch, der nach dem letzten Auftritt sichtlich angefressen war, fordert von seinem Team eine klare Reaktion auf dem Platz. Die Gäste aus Ried kommen hingegen mit viel Selbstvertrauen in die Steiermark, nachdem sie zuletzt Rapid mit 3:0 aus dem Cup geworfen haben.

Klartext nach dem Cup-Debakel

Die Aufarbeitung der Niederlage in Altach verlief laut Ingolitsch sehr deutlich, da die Dinge intern klar angesprochen wurden. Für den Coach ist die Bundesliga der wichtigste Bewerb, in dem man sich nun wieder auf die eigenen Leistungen fokussieren müsse. Nur wenn die Mannschaft die richtigen Schlüsse zieht und danach handelt, werden laut dem Trainer auch die Erfolge wieder zurückkehren.

Personalpuzzle beim Titelverteidiger

Ein massiver Umbruch erschwert die Aufgabe für den Meister zusätzlich, da von der Startelf des 3:1-Sieges gegen Ried im August nur noch drei Spieler verfügbar sind. Hoffnung macht die Rückkehr von Jon Gorenc Stankovic, der wieder voll im Training steht und vor einem Einsatz in der ersten Elf steht. Auch Ryan Fosso und Jeyland Mitchell könnten nach ihren Verletzungen rechtzeitig für das Duell am Sonntag fit werden.

Torhüter-Sorgen und Rieder Hoffnungen

Sturm muss allerdings auf Keeper Daniil Chudjakow verzichten, der wegen eines Muskelfaserrisses im Hüftbereich etwa vier Wochen ausfällt, weshalb Matteo Bignetti das Vertrauen erhält. Die Rieder, die unter Maximilian Senft mitten im Rennen um die Top 6 stehen, wollen ihren Schwung unbedingt mitnehmen. Trotz der Euphorie ist die Statistik bitter: Ried wartet seit zehn Bundesliga-Duellen auf einen Sieg gegen die Grazer und ist dort seit 16 Partien sieglos.

Fokus auf zweite Bälle

Ried-Trainer Senft erwartet ein völlig anderes Spiel als zuletzt gegen die Wiener, da vor allem der Kampf um zweite Bälle entscheidend sein wird. Seine Mannschaft wird voraussichtlich unverändert auflaufen, um mit vollem Einsatz um den Einzug in das obere Play-off zu kämpfen. Während Sturm die Tabellenführung im Blick hat, geht es für den Tabellensechsten aus Ried um wichtige Punkte für die Meistergruppe.

Mögliche Aufstellungen:

SK Sturm Graz – SV Ried

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Merkur Arena, Graz

Merkur Arena, Graz Schiedsrichter: Spurny

Ergebnisse 2025/26:



3:1 (a)

SK Sturm Graz: Bignetti - Mitchell, Aiwu, Koller - Gazibegovic, Gorenc Stankovic, Fosso, Karic - Rozga, Kiteishvili - Malone

Es fehlen: Chudjakow (Muskelfaserriss in Hüfte), Lavalle, Grgic (beide rekonvaleszent)

SV Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Bajlicz, Maart, Rossdorfer, Mayer - Bajic, Van Wyk - Mutandwa

Es fehlen: Mesic, Stöger (beide rekonvaleszent)

