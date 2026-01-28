Bei Slalom-Hit in Schladming droht ÖSV-Debakel

Während die heuer so starken Norweger auch beim Nightrace-Slalomklassiker in Schladming dominieren, droht unseren Stangen-Artisten drei Tage nach dem Feller-Sieg in Kitzbühel ein Mega-Debakel.

Im ersten Durchgang brannte Atle Lie McGrath mit Startnummer 1 die beste Zeit in die eisige Piste. Mit 15 Hundertstel Rückstand lauerte Henrik Kristoffersen immerhin ein Wahl-Salzburger, der mit Marcel Hirschers Van-Deer-Skiern unterwegs ist. Auf Platz drei: Der Schweizer Loic Meillard, der 24 Stunden zuvor im RTL triumphiert hatte, macht sich mit 44 Hundertstel Rückstand auf McGrath auch noch Hoffnungen auf seinen dritten Schladming-Sieg (nach 2x RTL).

https://www.oe24.at/sport/sportdaten-center/live?s=Ski.Alpin.Weltcup&id=451

Und die Österreicher? Fuhren im vom US-Techniktrainer gesetzten 1. Lauf hoffnungslos hinterher. Der Vorjahrs-Dritte Fabio Gstrein lag nach 26 Läufern auf Platz 10 (+1,22). Manuel Feller, vor dem Rennen als Mitfavorit gehandelt, riss 1,68 Sekunden gegenüber seinem norwegischen Freund McGrath auf und greift im 2. Durchgang von Platz 13 aus an.

Feller: "Gscheite Watschn"

Er habe gleich nach dem Start gemerkt, "dass es nicht so ziehen tut es nicht als ich gerne hätte," erklärte ein enttäuschter Feller im Ziel. "Das ist schon eine gscheite Watschn."

Die Olympia-Hoffnungen Marco Schwarz (+2,95) und Michael Matt (+2,97) liegen nicht in den Top 20.

"Ich hab mir irrsinnig schwer getan - im Rennen will es einfach nicht funktionieren. Vielleicht liegt's daran, dass ich wegen dem Speed-Training zu wenig Zeit für den Slalom habe", erklärte Schwarz. "Jetzt ist der volle Fokus auf Olympia gerichtet.

Der Olympia-Slalom steht am 16. Februar in Bormio am Programm.