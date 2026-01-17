Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Swarovski Mateschitz
© GEPA

Selfie mit Mark

Nach Wüsten-Abenteuer bricht Swarovski ihr Schweigen: "Danke an meine große Liebe"

17.01.26, 19:27
Teilen

Die Dakar 2026 war für Victoria Swarovski ein harter, aber erfolgreichen Abschnitt – verbunden mit viel Dankbarkeit gegenüber Team und Partnern. 

Vici Swarovski schrieb über ihren Start ins neue Jahr, die Dakar 2026: "Das mit Abstand Härteste, was ich bisher gemacht habe“. Trotz der enormen Herausforderung zeigt sie sich stolz auf die Teamleistung und das gemeinsame Durchhaltevermögen.

Mark Mateschitz fährt als Mark Mustermann mit der Nummer 267 in diesem Toyota Hilux. 

Mark Mateschitz fährt als Mark Mustermann mit der Nummer 267 in diesem Toyota Hilux. 

© Rally Dakar

Teamarbeit entscheidend

Sie bedankt sich ausdrücklich beim gesamten Team: „Ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Euer Einsatz, eure Leidenschaft und euer Zusammenhalt haben uns bis ins Ziel getragen.“

Besondere Unterstützung

Ein besonderer Dank gilt ihrem Beifahrer Stefan Henken, der zwei Wochen lang an ihrer Seite war: „Ein absoluter Held dafür, dass du es zwei Wochen lang mit mir im Auto ausgehalten hast. Ohne dich wäre diese Dakar nicht dieselbe gewesen.“

Persönlicher Rückhalt

Auch ihre große Liebe, die sie in sozialen Medien erwähnt, erhält Anerkennung: „Ohne dich hätte ich dieses Rennen nie gefahren – und es nicht einmal in Erwägung gezogen, überhaupt an den Start zu gehen. Deine Unterstützung hat alles möglich gemacht.“ Ihre große Liebe, ihr Mark Mateschitz.

Mark Mustermann & Vic Flip 

Bei ihrer Premiere sahen der als Mark Mustermann in den Ergebnislisten zu findende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz und seine Lebensgefährtin Victoria Swarovski alias Vic Flip das Ziel.

Zehn Stunden Rückstand 

Mateschitz beendete das Offroad-Abenteuer in einem 400 PS starken Toyota Hilux an der Seite von Beifahrer Michael Zajc mit etwas mehr als zehn Stunden Rückstand auf Rang 57. Swarovski kam im ultraleichten Offroad-Buggy Can-Am Maverick R mit dem Deutschen Stefan Henken noch einmal zehn Stunden dahinter auf Position 98 ins Endklassement.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden