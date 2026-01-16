Am Samstag hat das Milliarden-Duo Mark Mateschitz und Victoria Swarovski das härteste Abenteuer ihres Lebens hinter sich.

Es war ein harter Ritt durch 8.000 Kilometer Wüstensand, den Mark und Vici in den letzten zwei Wochen absolviert haben. Gebirgsketten und die endlosen Weiten der Wüste: Die Rallye Dakar, ehemals bekannt als Paris-Dakar, zählt seit jeher zu den härtesten Motorsport-Herausforderungen der Welt.

Mark Mateschitz fährt als Mark Mustermann mit der Nummer 267 in diesem Toyota Hilux. © Rally Dakar

Bei der diesjährigen Rallye Dakar 2026, die am kommenden Samstag nach insgesamt 13 Etappen zu Ende geht, mischen auch zwei prominente Österreicher mit: Milliardär Mark Mateschitz (33), Erbe des Red-Bull-Imperiums, und seine Freundin Victoria Swarovski (32), Kristall-Erbin und Entertainerin. Beide treten unter Tarnnamen an und fahren in getrennten Fahrzeugen, um ihre Privatsphäre zu schützen – und um neben dem Wüstensand nicht noch zusätzlichen Staub aufzuwirbeln, als ohnehin schon in der Wüste vorhanden ist.

Mark und Vici gut im Rennen

© dakar.com

Vor allem Mark Mateschitz schlägt sich in der Rallye gut und ist vor der letzten Etappe in den Top 50 zu finden. Wenn er den Samstag hoffentlich heil übersteht, kann der Red Bull-Erbe bei seinem Rallye-Debüt zufrieden sein. Auch Victoria Swarovski hat viele Plätze gut gemacht. Lag sie bei der Hälfte der Rallye noch im letzten Drittel des Teilnehmerfelds von 174 Fahrern, war sie am Freitag bereits in de Top 100 zu finden. Eine Top-Leistung für die TV-Beauty, die den Red Carpet für zwei Wochen gegen einen Buggy tauschte.

© dakar.com

Am Samstag geht das härteste Rennen der Welt zu Ende und Mateschitz und Swarovski werden wohl vom heißen Wüstensand in den kalten Schnee von Kitzbühel wechseln. Für Swarovski ein erfrischendes "Heimrennen" nach Dakar...