Schnitzel-Genuss ganz anders

Das Pancho zeigt, was unter dem Namen Schnitzel noch möglich ist.

Das Restaurant Pancho in der Blumauergasse 1a in Leopoldstadt präsentiert im Rahmen seiner brasilianischen Wochen Schnitzel ganz anders als in Wien erwartet.

Rindfleisch kommt in "neuer Panier" daher

Das Pancho bringt das argentinische Schnitzel nach Wien. Argentinien ist weltweit für sein exzellentes Rindfleisch bekannt. Inspiriert vom italienischen Einfluss in Argentinien, wird dort das Schnitzel auf ganz besondere Art zubereitet. Die Panade wird zuerst aufgetragen, dann in Ei gewendet und erneut paniert, wodurch sie besonders gut am Fleisch haftet und für einen unwiderstehlich knusprigen Biss sorgt. Im Pancho wird dieses argentinische Schnitzel saftig und würzig serviert, begleitet von cremigem Kartoffelpüree – ein Genuss, der die Aromen Argentiniens direkt nach Wien bringt.

Restaurantleiter Francisco Ferrufino Resnikowsky:„Im Pancho bringen wir mit dem argentinischen Schnitzel ein Stück südamerikanische Küche nach Wien. Die perfekte Mischung aus knuspriger Panade und zartem Fleisch macht dieses Gericht zu einem echten Genuss. Wir sind stolz darauf, unseren Gästen diese kulinarische Tradition auf eine einzigartige Weise näherzubringen!“