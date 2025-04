Shirin Davids Eistee "DirTea" soll uns schöner machen

Die deutsche Rapperin Shirin David bringt unter ihrer Eistee-Marke "DirTea" drei neue Sorten auf den Markt: GLOW, BOOST und RELOAD. SPAR bringt als exklusiver Partner und als einziger Lebensmittelhändler die neuen Eistees in die Regale.

Mit sieben Nummer-eins-Hits und zwei erfolgreichen Alben hat sich Shirin David als eine der erfolgreichsten deutschen Rapperinnen an die Spitze der Musikcharts katapultiert. Doch die Hamburgerin hat längst bewiesen, dass sie nicht nur die Bühne beherrscht. Nach ihrer Rolle bei "The Voice of Germany", einer eigenen McDonald's McFlurry-Kreation und einer ausverkauften Tournee setzt sie ihren Erfolgskurs fort – mit drei brandneuen DirTea-Sorten.

Bereits 2022 launchte Shirin David ihre Eistee-Marke "DirTea". Die ersten Sorten – Wet Peach (Pfirsich), Candy Shop (Zuckerwatte) und Busty Blueberry (Blaubeere) – wurden innerhalb kürzester Zeit zum Kassenschlager. Mit über 20 Millionen Vorbestellungen machte "DirTea" Shirin David über Nacht zur Multimillionärin.

Mit der Zeit folgten weitere Kreationen: Juicy Mango, die zuckerreduzierten Zero-Varianten, die koffeinhaltigen DirTea Tea & Energy und sogar Extra DirTea mit Alkohol. Jetzt launcht die 29-Jährige drei neue Sorten, die nicht nur gut schmecken, sondern auch echte Benefits für den Körper bieten sollen.

Drei neuen Sorten: GLOW, BOOST & RELOAD

Dieses Mal setzt Shirin David auf gesundheitsbewusste Rezepturen mit funktionellen Inhaltsstoffen. Ihr Motto: Eistee macht schön! Die neuen Varianten Glow, Boost und Reload vereinen erfrischenden Geschmack mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen:

DirTea GLOW ✨ – Für Haut, Haare & Nägel: Die Kombination aus süßer Erdbeere und frischer Minze ist mit Biotin und Zink angereichert – für einen strahlenden Glow von innen!

DirTea BOOST ⚡ – Für mehr Energie: Exotische Mango und Maracuja bringen Sommer-Feeling pur, während Koffein und Vitamin C Müdigkeit reduzieren und den perfekten Energieschub für lange Tage liefern.

DirTea RELOAD ???? – Für Erfrischung & Balance: Pfirsich trifft auf Himbeere – eine samtige und fruchtig-säuerliche Kombination, die mit sechs wichtigen Vitaminen den Körper optimal versorgt.

Exklusiv bei SPAR erhältlich

Die neuen DirTea-Sorten sind ab sofort exklusiv in allen SPAR-, SPAR-Gourmet-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Märkten in Österreich zum Preis von 1,49 Euro (exkl. Pfand) erhältlich. Schnell sein lohnt sich, denn die bisherigen Editionen waren stets blitzschnell ausverkauft!