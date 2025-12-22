Alexander Herrmann: Abwechslungsreiche Alltagsküche mit Sterne-Touch

In seinem neuesten Kochbuch gibt Alexander Herrmann ein ganz besonderes Versprechen zu seinen Rezepten – so geht es nicht nur um kulinarische Perfektion, sondern insbesondere um die emotionale Kraft und Freude am Genießen!

Forelle.Mandelbutter.Rahmspinat © DK Verlag/Sandra Eckhart Zutaten für 2 Personen Für den Rahmspinat: 2 EL Butter

1 Schalotte - geschält, halbiert, in feine Würfel geschnitten

100 g Obers

300 g junger Blattspinat - geputzt, gewaschen und im Sieb gut abgetropft

Salz

schwarzen Pfeffer aus der Mühle

frisch geriebene Muskatnuss Für die Forelle: 1 kleine Zitrone

4 Forellenfilets mit Haut - küchenfertig (300 g)

doppelgriffiges Mehl

Salz

schwarzen Pfeffer aus der Mühle

20 g Buchweizen- oder Weizenmehl

2 EL Rapsöl

1–2 EL Butter

40 g Mandelblättchen

etwas frisch geriebenen Kren Zubereitung * leicht * 20 MIN Für den Spinat die Butter in einem Topf nussig aufschäumen lassen, Schalottenwürfel einstreuen und darin 2 Minuten glasig dünsten. Das Obers dazugießen, zum Kochen bringen, den Spinat dazugeben, mit 2 Prisen Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und 3–4 Minuten sämig einkochen lassen. Inzwischen für den Fisch von der Zitrone die Schale mit einem Messer so abschneiden, dass auch die weiße Haut entfernt ist. Die Zitrone dann in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Die Forellenfilets auf der »Fleischseite« mit Salz und Pfeffer würzen, die Hautseite mit Mehl bestäuben, das Mehl etwas andrücken, den Rest abklopfen. Das Rapsöl in einer großen Pfanne erhitzen. Die Forellenfilets mit der Hautseite hineinlegen, 3 Minuten darin goldbraun braten, dann wenden. Butter, Mandeln und Zitronenscheiben dazugeben und gut durchschwenken. Die Pfanne vom Herd ziehen und den Fisch noch 1–2 Minuten darin ziehen lassen. Die Forellenfilets mit Rahmspinat und Zitronenscheiben anrichten und mit der Mandelbutter beträufeln. Als Topping noch etwas frischen Kren darüberreiben, fertig! Als Beilage eignen sich kleine Pellerdäpfel oder Erdäpfelrösti. Kitchenhack: Fischfilets mit Haut niemals zu heiß braten. Die Haut bietet einen natürlichen Schutz für das zarte Filet. Bei zu starker Hitze treten an den Rändern weiße Flöckchen (geronnenes Eiweiß) aus. Deshalb das Fischfilet nur kurz anbraten und dann in der Resthitze in der Pfanne ziehen lassen. © Nils Hasenau Ich lieb's - Meine 120 Lieblingsrezepte & persönliche Geschmacksgeheimnisse. DK Verlag/ 31,50 Euro