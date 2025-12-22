Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Stars Cooking
Alexander Herrmann: Abwechslungsreiche Alltagsküche mit Sterne-Touch

Neues Kochbuch

Alexander Herrmann: Abwechslungsreiche Alltagsküche mit Sterne-Touch

22.12.25, 15:30
Teilen

In seinem neuesten Kochbuch gibt Alexander Herrmann ein ganz besonderes Versprechen zu seinen Rezepten – so geht es nicht nur um kulinarische Perfektion, sondern insbesondere um die emotionale Kraft und Freude am Genießen!

Forelle.Mandelbutter.Rahmspinat

Alexander Herrmann: Abwechslungsreiche Alltagsküche mit Sterne-Touch
© DK Verlag/Sandra Eckhart

Zutaten für 2 Personen

Für den Rahmspinat:

  • 2 EL Butter
  • 1 Schalotte - geschält, halbiert, in feine Würfel geschnitten
  • 100 g Obers
  • 300 g junger Blattspinat - geputzt, gewaschen und im Sieb gut abgetropft
  • Salz
  • schwarzen Pfeffer aus der Mühle
  • frisch geriebene Muskatnuss

Für die Forelle:

  • 1 kleine Zitrone
  • 4 Forellenfilets mit Haut - küchenfertig (300 g)
  • doppelgriffiges Mehl
  • Salz
  • schwarzen Pfeffer aus der Mühle
  • 20 g Buchweizen- oder Weizenmehl
  • 2 EL Rapsöl
  • 1–2 EL Butter
  • 40 g Mandelblättchen
  • etwas frisch geriebenen Kren

Zubereitung * leicht * 20 MIN

  1. Für den Spinat die Butter in einem Topf nussig aufschäumen lassen, Schalottenwürfel einstreuen und darin 2 Minuten glasig dünsten. Das Obers dazugießen, zum Kochen bringen, den Spinat dazugeben, mit 2 Prisen Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und 3–4 Minuten sämig einkochen lassen.
  2. Inzwischen für den Fisch von der Zitrone die Schale mit einem Messer so abschneiden, dass auch die weiße Haut entfernt ist. Die Zitrone dann in nicht zu dünne Scheiben schneiden.
  3. Die Forellenfilets auf der »Fleischseite« mit Salz und Pfeffer würzen, die Hautseite mit Mehl bestäuben, das Mehl etwas andrücken, den Rest abklopfen.
  4. Das Rapsöl in einer großen Pfanne erhitzen. Die Forellenfilets mit der Hautseite hineinlegen, 3 Minuten darin goldbraun braten, dann wenden. Butter, Mandeln und Zitronenscheiben dazugeben und gut durchschwenken. Die Pfanne vom Herd ziehen und den Fisch noch 1–2 Minuten darin ziehen lassen.
  5. Die Forellenfilets mit Rahmspinat und Zitronenscheiben anrichten und mit der Mandelbutter beträufeln. Als Topping noch etwas frischen Kren darüberreiben, fertig! Als Beilage eignen sich kleine Pellerdäpfel oder Erdäpfelrösti.  
  • Kitchenhack: Fischfilets mit Haut niemals zu heiß braten. Die Haut bietet einen natürlichen Schutz für das zarte Filet. Bei zu starker Hitze treten an den Rändern weiße Flöckchen (geronnenes Eiweiß) aus. Deshalb das Fischfilet nur kurz anbraten und dann in der Resthitze in der Pfanne ziehen lassen.  

Alexander Herrmann: Abwechslungsreiche Alltagsküche mit Sterne-Touch
© Nils Hasenau

Ich lieb's - Meine 120 Lieblingsrezepte & persönliche Geschmacksgeheimnisse. DK Verlag/ 31,50 Euro

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden