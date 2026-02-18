Die drei besten Airfryer-Rezepte für die Fastenzeit

Vergessen Sie schweres Frittierfett und langes Warten am Ofen! In der Fastenzeit setzen wir auf Genuss mit gutem Gewissen. Wir zeigen Ihnen, wie sie die besten Rezepte von Fisch bis Veggie in Rekordzeit und superknusprig in der Heißluftfritteuse zaubern.

Die Fastenzeit hat in Österreich Tradition – doch staubtrockene Rezepte haben in unserer Küche Hausverbot. Der absolute Gamechanger in der Küche: Der Airfryer. Er ist nicht nur die Rettung für die schlanke Linie, sondern spart bei den aktuellen Energiepreisen auch ordentlich Bares im Vergleich zum Backrohr.

Egal ob Sie in den nächsten Wochen auf Fleisch verzichten oder einfach mehr Vitaminbomben in Ihren Alltag einbauen wollen: Wir haben den Trend-Check gemacht und die drei besten Fasten-Rezepte kuratiert, die garantiert gelingen.

1. Der Klassiker: Knuspriges Saiblingsfilet mit Kräuterkruste

Fisch am Freitag ist in Österreich heilig. Statt den Fisch in der Pfanne in Butter zu ertränken, nutzen wir die Heißluft für eine perfekte, goldgelbe Kruste, während das Fleisch saftig bleibt.

Zutaten:

2 frische Saiblingsfilets (aus heimischer Zucht)

3 EL Semmelbrösel

1 EL geriebener Parmesan

Frische Kräuter (Petersilie, Dill)

1 TL Olivenöl

Zitrone, Salz & Pfeffer

Zubereitung:

Den Airfryer auf 180°C vorheizen. Die Filets trocken tupfen, salzen und pfeffern. Brösel, Parmesan, Kräuter und Öl vermengen und auf die Oberseite des Fischs drücken. Für ca. 8-10 Minuten (je nach Dicke) ab in den Korb.

Tipp: Legen Sie eine Scheibe Zitrone direkt mit hinein – das Aroma ist sensationell!

2. Veggie-Hit: Gebackene Emmentaler-Sticks (Fettarm!)

Gebackener Käse ist der Endgegner jeder Diät? Nicht im Airfryer! Wir holen uns ein gesundes Hütten-Feeling nach Hause, ganz ohne Reue.

Zutaten:

200g Emmentaler (am Stück, in dicke Streifen geschnitten)

1 Ei (verquirlt)

Mehl & Panko-Brösel (für den extra Crunch)

Paprikapulver edelsüß

Zubereitung:

Die Käsestreifen klassisch panieren (Mehl, Ei, Panko). Wichtig: Die Panier gut festdrücken! Die Sticks für 30 Minuten in den Gefrierschrank legen (verhindert das Auslaufen). Bei 200°C für ca. 6-7 Minuten goldbraun „frittieren“. Mit einem Klecks Preiselbeeren servieren – ein Gedicht!

3. Die Vitamin-Bombe: Gerösteter Kichererbsen-Salat

Kichererbsen sind die Stars auf TikTok und Instagram. Sie liefern das nötige Protein in der Fastenzeit und werden im Airfryer richtig schön crunchy.

Zutaten:

1 Dose Kichererbsen (gut abgespült und getrocknet)

1 EL Rapsöl

Gewürze: Curry, Salz, eine Prise Chili

Zubereitung:

Die trockenen Kichererbsen mit Öl und Gewürzen in einer Schüssel schwenken. Bei 190°C für 12-15 Minuten in den Airfryer, zwischendurch einmal kräftig schütteln.

Servier-Tipp: Über einen frischen Vogerlsalat mit Kernöl-Dressing streuen. Schmeckt himmlisch!

Sie sehen: Fasten muss nicht Verzicht bedeuten, sondern Entdeckung. Mit dem Airfryer zaubern Sie in Minuten Gerichte, die wie im Restaurant schmecken, aber leicht im Magen liegen. Probieren Sie es am besten gleich heute Abend selbst aus!