ÖSV-Adler nach 1. Durchgang abgeschlagen

Im ersten Durchgang beim Olympia-Springen auf der Normalschanze in Predazzo flogen die ÖSV-Adler hinterher. Halbzeit-Führender: Philipp Raimund (GER) mit 102 m bzw. 134,6 Punkten. Bester Österreicher zur Halbzeit: Daniel Tschofenig als Elfter (100 m) mit 5,6 Punkten Rückstand.

Auch Jan Hörl (13./101,5 m/128,5 P.), Stephan Embacher (19./100,5/125) und Stefan Kraft (24./98/124,1) blieben hinter den Erwartungen. Die enttäuschenden ÖSV-Adler sind aber in bester Gesellschaft: Saison-Dominator Domen Prevc versemmelte seinen ersten Sprung. Nach einem 100-m-Hupfer lag der Slowene nur auf Platz 8.

Im 2. Durchgang (ab 20.12 Uhr) brauchen die ÖSV-Adler ein Wunder.