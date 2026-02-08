Altersdiskriminierung: Vonn teilt gegen Kritiker aus

Trotz Kreuzbandrisses geht Lindsey Vonn am Sonntag in der Abfahrt an den Start. Viele Experten reagieren darauf mit Unverständnis und Kritik, sehr zum Missfallen des Ski-Superstars.

USA Today“-Autor Greg Graber schrieb etwa in einem Kommentar. „Es ist schon erstaunlich genug, dass die 41-Jährige immer noch auf diesem hohen Niveau Leistung bringt, ganz zu schweigen von einer schweren Verletzung, die für viele Skirennfahrer das Ende ihrer Karriere bedeuten würde. Ich bin kein Arzt, aber es scheint, als würde sie langfristige körperliche Folgen riskieren, indem sie sich weigert, ihre Skier an den Nagel zu hängen.“

"Echt lächerlich"

Vonn reagierte darauf sauer. „Tut mir leid, Greg, aber das ist ein sehr merkwürdiger Meinungsbeitrag. Geht es hier etwa um Schmerz und Leid? Suche ich nach Sinn?“, schreibt die 41-Jährige auf X. „Warum gehe ich in meinem Alter Risiken ein? Diese Altersdiskriminierung ist echt lächerlich.“

„Mein Leben dreht sich nicht um Skirennen. Ich bin eine Frau, die leidenschaftlich gern Ski fährt. Ich habe keine Identitätsprobleme, ich weiß genau, wer ich bin“, so Vonn weiter.