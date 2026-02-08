Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Lindsey Vonn
© Getty

Ski-Supterstar (41)

Altersdiskriminierung: Vonn teilt gegen Kritiker aus

08.02.26, 09:21
Teilen

Trotz Kreuzbandrisses geht Lindsey Vonn am Sonntag in der Abfahrt an den Start. Viele Experten reagieren darauf mit Unverständnis und Kritik, sehr zum Missfallen des Ski-Superstars. 

USA Today“-Autor Greg Graber schrieb etwa in einem Kommentar. „Es ist schon erstaunlich genug, dass die 41-Jährige immer noch auf diesem hohen Niveau Leistung bringt, ganz zu schweigen von einer schweren Verletzung, die für viele Skirennfahrer das Ende ihrer Karriere bedeuten würde. Ich bin kein Arzt, aber es scheint, als würde sie langfristige körperliche Folgen riskieren, indem sie sich weigert, ihre Skier an den Nagel zu hängen.“

"Echt lächerlich"

Vonn reagierte darauf sauer. „Tut mir leid, Greg, aber das ist ein sehr merkwürdiger Meinungsbeitrag. Geht es hier etwa um Schmerz und Leid? Suche ich nach Sinn?“, schreibt die 41-Jährige auf X. „Warum gehe ich in meinem Alter Risiken ein? Diese Altersdiskriminierung ist echt lächerlich.“

„Mein Leben dreht sich nicht um Skirennen. Ich bin eine Frau, die leidenschaftlich gern Ski fährt. Ich habe keine Identitätsprobleme, ich weiß genau, wer ich bin“, so Vonn weiter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen