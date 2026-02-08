Adamu bewahrte Celtic bei Debüt mit Fersler vor Cup-Aus

Junior Adamu hat sich bereits in seinem ersten Einsatz in die Herzen der Fans seines neuen Clubs Celtic Glasgow geschossen.

Der ÖFB-Teamstürmer rettete den Serienmeister im Achtelfinale des schottischen FA-Cups gegen Dundee FC mit einem Fersler in der siebenten und letzten Minute der Nachspielzeit in die Verlängerung. Dort gelang Sebastian Tounekti (92.) der entscheidende Treffer zum 2:1-Endstand.

Adamu wurde bei seinem Celtic-Debüt in der 79. Minute eingewechselt. Der 24-Jährige war erst zu Wochenbeginn leihweise bis Saisonende vom SC Freiburg nach Glasgow gewechselt. Celtic verfügt auch über eine Kaufoption für den Ex-Salzburger, der sich in Schottland noch für die WM in Nordamerika empfehlen will. Adamu hat neun Länderspiele für Österreich absolviert, das jüngste im November 2024.