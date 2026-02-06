Alles zu oe24VIP
Cristiano Ronaldo
Superstar streikt

Sensations-Rückkehr? Wildes Gerücht um Cristiano Ronaldo

06.02.26, 07:32
Der 41-jährige Superstar könnte noch einmal den Verein wechseln. 

Mega-Wirbel um Cristiano Ronaldo: Berichten zufolge soll der portugiesische Superstar darüber verärgert sein, dass der Saudi Public Investment Fund in Ronaldos Augen während der Transferperiode nicht genug in seinen Club Al Nassr investiert hat. Dagegen holte Rivale Al Hilal, an dem der Saudi Public Investment Fund auch 75 Prozent Anteile hat, beispielsweise Ronaldos ehemaligen Real-Madrid-Teamkollegen Karim Benzema.

Ronaldo hatte zuletzt beim Spiel gegen Al Riyadh gefehlt, verletzt soll er nicht gewesen sein. Ob er an diesem Freitag gegen Al Ittihad wieder dabei ist, blieb zunächst offen. Laut der portugiesischen Sportzeitung "Record" soll Ronaldos Vertrag bei Al Nassr eine Ausstiegsklausel beinhalten. Die Ablösesumme soll bei 50 Millionen Euro liegen.

Wilde Gerüchte

In britischen Medien wird bereits darüber spekuliert, dass Ronaldo ein drittes Mal zu Manchester United wechseln könnte. Neo-Trainer Michael Carrick kennt den Portugiesen gut, ein Wechsel scheint aber dennoch unwahrscheinlich. Da der Transfermarkt in England bereits geschlossen ist, könnte der Superstar auch erst im Sommer geholt werden.

Wahrscheinlicher wäre deshalb ein Wechsel Ronaldos in die MLS oder zu einem anderen Klub in Saudi-Arabien.

