Aus Angst: Olympia-Stars verzichten jetzt auf Sex

Eine Athleten-Umfrage bringt erstaunliche Ergebnisse.

Wenige Tage vor Olympia sorgte ein positiver Dopingfall für Aufregung. Die Südtirolerin Rebecca Passler wurde positiv getestet und verpasst damit die Biathlon-Bewerbe in ihrer Heimat Antholz. Laut Italiens Anti-Doping-Behörde seien Spuren von Letrozol gefunden worden. Die 24-Jährige, die zu Italiens fünfköpfigem Olympia-Frauenteam gehörte, wurde vorläufig suspendiert.

© Getty

Die Angst vor einem positiven Dopingtest ist auch bei anderen Athleten groß, viele verzichten deshalb nun sogar auf Sex. Wie eine Umfrage skandinavischer Medien (NRK, SVT, YLE und DR) zeigt, verzichten 25 Prozent der befragten Sportler gelegentlich auf Sex – aus Angst, dabei unbeabsichtigt verbotene Stoffe aufzunehmen. 11 Prozent verzichten sogar regelmäßig auf Geschlechtsverkehr.

Viele Athleten sind auch vorsichtig bei der Einnahme von Medikamenten oder dem Verwenden von Cremes, Salben und Kosmetika. „Es wäre ein Albtraum und etwas, von dem man auf keinen Fall seine Karriere bestimmen lassen möchte“, so Biathletin Hanna Öberg.