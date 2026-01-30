Alles zu oe24VIP
„Absoluter Schrott!“ - 1. Kritiken zerreißen „Melania“ Doku - Nur Trump jubelt
Kino-Aufreger

„Absoluter Schrott!“ - 1. Kritiken zerreißen „Melania“ Doku - Nur Trump jubelt

Von
30.01.26, 09:13 | Aktualisiert: 30.01.26, 10:41
Teilen

Es ist der Film-Aufreger des Jahres. Ab heute (30. Jänner) läuft die Trump-Doku „Melania“ auch bei uns im Kino. Das Interesse ist gering. Die Häme groß.  

“Melania” a “MUST WATCH.” “Get your tickets today — Selling out, FAST!” (z.dt. „Melania“ – ein absolutes Muss! Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets – schnell ausverkauft!“ Ein weiteres absolut weltfremdes Truth Media Posting von US-Präsident Trump. Denn von ausverkauft kann bei der Doku über seine First Lady Melania Trump keine Rede sein. 23 verkaufte Tickets in ganz Schottland, nur ein einziger Fan im Londoner VUE Flagship-Kino Islington und bis gestern 9.40 Uhr nur 2 Tickets in den 8 heimischen Cineplexx-Kinos verkauft. Der Vollflop des Jahres.

Dazu wird in den US Kinos bei einem Produktions-Budget von 35 Millionen Dollar und weiteren 40 Millionen Dollar an Werbekosten ein Einspielergebnis von nur 5 Millionen Dollar prognostiziert. Und das obwohl die 104 minütige Doku dieses Wochenende in gleich 2.000 Kinos anläuft. Dazu gibt's Aufregung um Skandal-Regisseur Brett Ratner. („Rush Hour "): sieben Schauspielerinnen, darunter Olivia Munn und Natasha Henstridge, beschuldigten ihn der sexuellen Nötigung und Belästigung.  

Spannend: offizielle Kritiken gibt es noch keine! Der Film, der die 20 Tage vor der zweiten Amtseinführung von Präsident Donald Trump im Jänner 2025 aus der Sicht der „First Lady“ zeigt, wurde von den Amazon Studios abgesehen von einem Privaten-Screening im Weißen Haus, und einer Publikumspremiere  im Kennedy-Center in Washington bei dem neben Skandal-Regisseur Ratner auch UN-Botschafter Mike Waltz und "Trump Groupie" Nicky Minaj mit dabei waren, unter Verschluss gehalten.

Skandal-Regisseur Ratner (o.) und Minaj (u.) bei der Premiere.

Auch diese ungewöhnliche Tatsache sorgt nun für große Internet-Häme. Auf Facebook, Instagram und Twitter machen schon Fake-Review-Bilder die Runde. Mit Scherz-Kritiken wie „Wenn Syphilis ein Film wäre“ oder „So als würde man von den Taliban entführt werden.“

Die Fan-Reviews auf Rotten Tomatoes und Letterboxd lesen sich freilich kaum besser: „Dieser Film ist zum Einschlafen. „Es war eine Qual, ihn anzusehen“, „Verdient Minuspunkte“. Oder „Absoluter Schrott“ heißt es da

