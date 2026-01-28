Die Doku "Melania", das Porträt der First Lady Melania Trump, startet am 30. Januar 2026 weltweit in den Kinos – doch in Großbritannien herrscht bisher nur Desinteresse. Der Vorverkauf für die UK-Premiere ist extrem schleppend.

Die Dokumentation "Melania" wurde von der First-Lady selbst produziert und von Amazon Prime mit 40 Millionen Dollar finanziert. Für PR und Marketing sollen zusätzliche 35 Millionen Dollar geflossen sein. Der Film begleitet Melania Trump in den 20 Tagen vor der Amtseinführung ihres Mannes im Januar 2025 und verspricht einen Einblick in ihre private Welt.

© Amazon MGM Studios

Laut Berichten britischer Medien ist das Interesse an der Doku jedoch äußerst gering. Tim Richards, Vorstandsvorsitzender der Kinokette "Vue", bezeichnete den Vorverkauf als "schleppend". Für die UK-Premiere am Freitag um 15:10 Uhr in Vues Londoner Flagship-Kino wurde lediglich EIN Ticket verkauft, für die Vorstellung um 18 Uhr nur zwei Tickets.

Auch bei den weiteren 28 Vorstellungen, darunter in den Vue-Kinos in Blackburn, Castleford und Hamilton, waren noch alle Plätze verfügbar.

Öffentliche Kritik an der Vorführung

Vue hatte zuvor eine Vielzahl von Beschwerden aus der Öffentlichkeit erhalten, weil der Film gezeigt wird. Richards erklärte gegenüber dem "Telegraph": "Ich habe allen gesagt, dass wir – unabhängig davon, wie wir persönlich zu dem Film stehen – jeden Film prüfen, und wenn er von der BBFC freigegeben ist, zeigen wir ihn in 99 Prozent der Fälle."

© Amazon MGM Studios

Die Doku versteht sich als "Fly-on-the-wall"-Porträt und gewährt einen Blick hinter den Vorhang in Melania Trumps private Welt. Trotz hoher Produktionskosten und prominenter Finanzierung scheint das britische Publikum bisher kaum Interesse zu zeigen. In Österreich startet der Doku-Film am Freitag, den 30. Jänner, in den Kinos.