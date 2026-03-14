Silbereisen-Aus? Thomas Anders macht bei Konkurrenz Ansage

Paukenschlag in der „Giovanni Zarrella Show“: Pop-Urgestein Thomas Anders begeisterte am Samstag nicht nur mit seinen Kulthits, sondern sorgte mit einem einzigen Satz für heftige Spekulationen.

Am Samstag stand Thomas Anders gemeinsam mit Gastgeber Giovanni Zarrella auf der Bühne, um die unvergessenen Hits von Modern Talking zu performen. Der Moderator geizte dabei nicht mit Komplimenten für den 63-Jährigen und schwärmte: „Du siehst so gut aus“. Die Reaktion des Sängers ließ das Publikum jedoch aufhorchen.

Klare Ansage an Zarrella

Sichtlich geschmeichelt von den Worten des Gastgebers, antwortete Thomas Anders mit einem Satz, der wie ein Abschied von der Konkurrenz wirkte: „Ich komm nur noch in diese Sendung“. Diese Aussage dürfte vor allem Florian Silbereisen treffen, in dessen Shows Anders über Jahre hinweg als Stammgast galt. Erst im vergangenen Jänner war er dort noch zu sehen.

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Ärger hinter den Kulissen?

Bereits im Vorjahr sorgte eine kurzfristige Absage von Anders beim „Schlagerbooom“ für Schlagzeilen – genau zu dem Zeitpunkt, als Dieter Bohlen als Gast angekündigt wurde. Die Spannungen zwischen Bohlen, Silbereisen und Anders sind bekannt. Zudem liegt das gemeinsame Duett-Projekt von Anders und Silbereisen mittlerweile auf Eis, da sich beide wieder verstärkt auf ihre Solo-Karrieren konzentrieren. Ob die Ansage bei Zarrella nun das endgültige Aus für Auftritte bei Silbereisen bedeutet, bleibt abzuwarten.

Modern Talking in Wien

Für die österreichischen Fans gibt es trotz der TV-Gerüchte gute Nachrichten. Thomas Anders wird seine großen Erfolge bald live in der Bundeshauptstadt präsentieren. Am Sonntag, 29. März, steht der Sänger im Wiener Gasometer auf der Bühne, um mit seinen Fans die Ära von Modern Talking zu feiern.