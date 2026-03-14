Überraschung: Dieser Schauspieler hat 2025 am meisten abgecasht

Laut "Forbes" ist Adam Sandler der bestbezahlte Schauspieler des Jahres 2025. Ebenfalls befindet sich in diesem Ranking Millie Bobby Brown, die einen neuen Rekord aufstellte.

Adam Sandler (59) ist der Spitzenreiter im Top-Verdiener-Ranking von Hollywood. Laut "Forbes" verdiente der bestbezahlte Schauspieler im vergangenen Jahr geschätzt 48 Millionen Dollar (rund 42 Millionen Euro). Der 59-Jährige spielte und produzierte die Fortsetzung der Sportkomödie "Happy Gilmore 2".

Zusätzlich stand er mit George Clooney (64) in "Jay Kelly" vor der Kamera. Dank dieser Rolle wurde Sandler in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" bei den Golden Globes nominiert.

"Stranger Things"-Star schreibt Geschichte

Im Vergleich zum Spitzenverdiener des Jahres 2024 verdiente Sandler deutlich weniger. Damals führte Dwayne Johnson (53) die Liste an. Der Ex-Wrestler kassierte 88 Millionen Dollar (etwa 77 Millionen Euro). Insgesamt hat die Top 20 laut "Forbes" letztes Jahr weniger verdient. 2025 betrug die Summe 590 Millionen Dollar (514 Millionen Euro). 2024 verdienten die Hollywood-Stars insgesamt 730 Millionen Dollar (637 Millionen Euro).

In der Liste für das Jahr 2025 befand sich hinter Adam Sandler "Mission: Impossible"-Star Tom Cruise (63). Er kassierte geschätzt 46 Millionen Dollar (40 Millionen Euro). Auf Platz drei folgte Mark Wahlberg (54) mit 44 Millionen Dollar (38 Millionen Euro). Dahinter reihten sich Scarlett Johansson (41) mit 43 Millionen Dollar (37 Millionen Euro) und Brad Pitt (62) mit 41 Millionen Dollar (35 Millionen Euro).

In der Top 10 befinden sich noch Denzel Washington (71) mit 38 Millionen Dollar (33 Millionen Euro), Jack Black (56) und Jason Momoa (46) mit je 28 Millionen Dollar (24 Millionen Euro) und Ex-Bond Daniel Craig (58) mit 27 Millionen Dollar (23 Millionen Euro). Auf Platz zehn landete "Stranger-Things"-Star Millie Bobby Brown (22) mit 26 Millionen Dollar (23 Millionen Euro). Damit ist die 22-Jährige die jüngste Schauspielerin jemals, die es auf die "Forbes"-Liste der bestbezahlten Schauspieler schaffte.