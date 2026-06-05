Popstar Dua Lipa feiert eine luxuriöse Hochzeit in Palermo. Doch die Absperrungen in der Stadt sorgen für heftige Proteste und wütende Plakate der Einheimischen.

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Nach der standesamtlichen Trauung am Sonntag in London haben die dreitägigen Feierlichkeiten für die 1,5 Millionen Pfund teure Hochzeit von Dua Lipa und Callum Turner auf Sizilien begonnen. Am Donnerstag startete die Party im Hotel Villa Igiea. Am Freitag belagerte die Polizei den Palazzo Gangi vor einem luxuriösen Cocktailempfang. Für die weitreichenden Sperren zahlten die Organisatoren jeweils 10.000 Pfund an die Stadt und eine Galerie. Auch für Touristen aus Österreich, die die Stadt gerne besuchen, ist das Zentrum derzeit kaum wiederzuerkennen.

Einheimische sind wütend

Große schwarze Sichtschutze und Metallbarrieren riegeln die Piazza Croce dei Vesperi komplett ab. Anrainer wurden aufgefordert, ihre Fensterläden geschlossen zu halten, wofür Gerüchten zufolge 1000 Euro Entschädigung geboten wurden. Zudem mussten Anwohner strenge Geheimhaltungsverträge unterschreiben. Lokale Unternehmen beschweren sich darüber, dass sie am Freitagabend frühzeitig schließen mussten. Aus Protest hängten wütende Bürger Plakate mit Aufschriften wie "Palermo ist nicht zu vermieten" auf.

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Kritik an Dua Lipa

Eine soziale Bewegung rief im Netz dazu auf, die Plakate von den Balkonen zu hängen, um gegen den Ausnahmezustand zu demonstrieren. Die Parkverbote rund um den zentralen Platz gelten noch bis Samstag. Palermo-Bürgermeister Roberto Sgalla zeigte sich hingegen erfreut über den prominenten Besuch. Er betoned, dass die Wahl der Stadt ein Beweis für die internationale Attraktivität Palermos sei.