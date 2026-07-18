Trennungs-Gerüchte um George Clooney

Der Hollywood-Star könnte sich nach 24 Jahren von seinem Luxus-Anwesen trennen. Neue Gerüchte deuten darauf hin, dass die legendäre Villa Oleandra am Comer See bald zum Verkauf stehen könnte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für viele Fans stellt sich nun die Frage, ob Hollywood-Star George Clooney sein Anwesen wirklich aufgibt. Kürzlich besuchte der 65-Jährige eine luxuriöse Villa auf Capri, was die Gerüchte neu entfachte. Das prächtige Gebäude aus dem 18. Jahrhundert verfügt über 25 Zimmer, einen Außenpool sowie Tennisplätze und gilt als eines der größten privaten Herrenhäuser am Comer See. Laut Daily Mail wird der Wert heute auf rund 87 Millionen Euro geschätzt. George erwarb das Anwesen im Jahr 2002 für 8,7 Millionen Euro von der Familie Heinz.

Ein Ort voller Erinnerungen

Bislang wollte der Oscar-Preisträger das Anwesen aus sehr persönlichen Gründen nicht veräußern. Bei einer Dinnerparty im Jahr 2013 lernte er dort seine heutige Ehefrau Amal Clooney (48) kennen. Das Paar heiratete 2014 und hat die Zwillinge Alexander und Ella. Zuletzt sprach Amal öffentlich darüber, wie sehr sich ihr Leben durch die Ehe mit dem Schauspieler verändert hat – vom klar strukturierten Anwaltsalltag hin zu einer Existenz, in der auch ihr privates Auftreten plötzlich öffentlich wahrgenommen wird.

Clooneys VIlla Oleandra © Getty Images

Prominente Gäste zu Besuch

Über die Jahre entwickelte sich die Villa Oleandra zu einem echten Promi-Treffpunkt. Im Jahr 2019 waren Barack (64) und Michelle Obama (62) bei einem Charity-Dinner der Clooney Foundation for Justice zu Gast. Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) verbrachten dort nach ihrer Hochzeit eine Auszeit mit Pool, Motorrädern und dem Besuch von Prinzessin Eugenie (36) und ihrem damaligen Verlobten Jack Brooksbank (40). Emily Blunt (43) und John Krasinski (46) gaben sich dort im Jahr 2010 das Jawort, und die gesamte Besetzung von "Ocean's Twelve" wohnte während der Dreharbeiten 2004 in der Villa. Jennifer Aniston (57) und Brad Pitt (62) zählen ebenfalls zu den regelmäßigen Gästen – Brad besuchte George sogar noch im Sommer 2024.

Brad Pitt, George Clooney & Matt Damon © FilmMagic.com/Getty

Lebensmittelpunkt hat sich verschoben

Bereits 2023 dementierte der Hollywoodstar entsprechende Verkaufsgerüchte gegenüber "Page Six": "Das erste Mal, dass ich davon gehört habe, war, als Page Six die Geschichte veröffentlichte. Alle haben sie aufgegriffen. Es ist nicht wahr." Trotz dieser Erinnerungen verbringt George heute kaum noch Zeit am Comer See. Er lebt mit Amal und den Zwillingen überwiegend auf einem Bauernhof in Frankreich. Neben der Villa Oleandra besitzt er unter anderem ein Weingut in der Provence, ein Stadtapartment in New York und ein Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert auf der englischen Insel Sonning Eye. Ob die vielen Erinnerungen am Comer See irgendwann einem Verkauf weichen, bleibt vorerst offen.