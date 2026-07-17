Konzerthits der Woche
Rita Ora, Roxette & Co. lassen die Insel beben
Das Donauinselfest lockte heuer wieder über 2 Millionen Besucher an. Jetzt geht’s mit dem "Donauinsel Open Air", für das Eintritt zu bezahlen ist, lautstark weiter. Nachdem gestern schon die Mallorca-Schlager-Party " Baller Island" gezündet wurde steht heute Samstag (18. Juli) ) bei der Donaubrücke das 90er-Festival "It’s My Life" mit u.a. Vengaboys, Haddaway und Dr. Alban am Programm.
Mittwoch: Comeback von Roxette
Am Mittwoch (22. Juli) gibt’s dann ein Wiederhören mit Roxette. Per Gessle hat nach dem Tod von Marie Fredriksson (2019) jetzt mit der schwedischen Popsängerin Lena Philipsson die passende Stimme für 80-millionenfach verkaufte Welthits wie "The Look", "It Must Have Been Love", "Joyride" oder "Sleeping in My Car" gefunden.
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Donnerstag: Pop-Königin Rita Ora
Am Donnerstag (23. Juli) steigt das große Insel-Highlight: ESC-Kandidatin Kalya Krystin ("I brenn"), Milow ("Ayo Technology") und Chart-Stürmerin Leony ("Remedy") liefern das Vorspiel. Pop-Königin Rita Ora mit einer (s)exzessiven Hit-Show dann das große Chart-Feuerwerk. Vom Opener "Praising You" bis zum Finale "Anywhere" stehen mindestens 17 Kracher am Programm. Auch das Liam-Payne-Duett "For You" und das Cher-Cover "Believe".
Freitag: Große 80er Sause mit Kim Wilde & Co.
Noch mehr Mitsing-Garantie gibt es am Freitag (24. Juli). Bei der 80er Jahre Sause Forever Young sind ja auch Limahl ("Neverending Story"), Carol Decker ("China in Your Hand"), Midge Ure ("If I Was"), Kim Wilde ("Kids In America"), Paul Young ("Come Back and Stay") und Alphaville ("Forever Young") dabei.
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