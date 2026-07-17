Rita Ora, Roxette & Co. lassen die Insel beben

Das "Donauinsel Open Air" bringt jetzt die Topstars nach Wien.

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Das Donauinselfest lockte heuer wieder über 2 Millionen Besucher an. Jetzt geht’s mit dem "Donauinsel Open Air", für das Eintritt zu bezahlen ist, lautstark weiter. Nachdem gestern schon die Mallorca-Schlager-Party " Baller Island" gezündet wurde steht heute Samstag (18. Juli) ) bei der Donaubrücke das 90er-Festival "It’s My Life" mit u.a. Vengaboys, Haddaway und Dr. Alban am Programm.

Mittwoch: Comeback von Roxette

Lena Philipsson aund Per Gessle lassen am 22. 7. Roxette wiederauferstehen. © Redferns

Am Mittwoch (22. Juli) gibt’s dann ein Wiederhören mit Roxette. Per Gessle hat nach dem Tod von Marie Fredriksson (2019) jetzt mit der schwedischen Popsängerin Lena Philipsson die passende Stimme für 80-millionenfach verkaufte Welthits wie "The Look", "It Must Have Been Love", "Joyride" oder "Sleeping in My Car" gefunden.

Donnerstag: Pop-Königin Rita Ora

Rita Ora hat in Wien mindestens 17 Chart-Kracher im Programm. © Getty Images

Am Donnerstag (23. Juli) steigt das große Insel-Highlight: ESC-Kandidatin Kalya Krystin ("I brenn"), Milow ("Ayo Technology") und Chart-Stürmerin Leony ("Remedy") liefern das Vorspiel. Pop-Königin Rita Ora mit einer (s)exzessiven Hit-Show dann das große Chart-Feuerwerk. Vom Opener "Praising You" bis zum Finale "Anywhere" stehen mindestens 17 Kracher am Programm. Auch das Liam-Payne-Duett "For You" und das Cher-Cover "Believe".

Freitag: Große 80er Sause mit Kim Wilde & Co.

Kim Wilde fiert am 24. 7. bei "Forever Young" ihr Donauinsel Comeback. © Thomas Zeidler

Noch mehr Mitsing-Garantie gibt es am Freitag (24. Juli). Bei der 80er Jahre Sause Forever Young sind ja auch Limahl ("Neverending Story"), Carol Decker ("China in Your Hand"), Midge Ure ("If I Was"), Kim Wilde ("Kids In America"), Paul Young ("Come Back and Stay") und Alphaville ("Forever Young") dabei.