Keanu Reeves: Liebes-Show vor Wien-Konzert

Am Freitag rockt Hollywoodstar Keanu Reeves mit seiner Band Dogstar den Gasometer. Als Warm-Up begleitete er seine Freundin Alexandra Grant zu ihrer Ausstellungseröffnung.

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Hollywoodstar Keanu Reeves hat sich kurz vor seinem Wien-Konzert in Nürnberg die Ausstellung seiner Partnerin Alexandra Grant angeschaut. Es ist die erste Einzelausstellung der Künstlerin in Deutschland. Das Paar besichtigte diese kurz vor der offiziellen Eröffnung im Neuen Museum Nürnberg und war auch später beim öffentlichen Teil dabei.

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Die Gäste applaudierten den beiden laut und schossen Fotos mit ihren Smartphones. Während der Eröffnungsrede am Donnerstagabend hielten Grant und Reeves auf ihren Plätzen in der ersten Reihe Händchen und lächelten sich immer wieder zu. Grant und Reeves zeigen sich seit 2019 gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit. Zusammen haben sie zwei Bücher veröffentlicht und einen Verlag mitgegründet, der sich auf künstlerische Publikationen konzentriert. Grant arbeitet in Los Angeles und Berlin.

Keanu Reeves spielt am Freitag mit seiner Band Dogstar im Wiener Gasometer auf. © Thomas Zeidler

Nach der Liebes-Show in Nürnberg ist nun auch ein gemeinsamer Auftritt in Wien möglich. Am Freitag rockt Keanu ja mit seiner Band Dogstar im Gasometer.