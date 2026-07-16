Hollywood-Alarm: Keanu Reeves rockt Wien

Mit Kultfilmen wie "The Matrix" oder "Speed" mischt er seit Jahren Holywood auf. Jetzt kommt Keanu Reeves nach Wien. Als Musiker! Am Freitag rockt er mit seiner Band Dogstar den Gasometer.

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2024 sorgte er am Nova Rock Festival für Selfie-Alarm. Auch bei Topstars wie Janes Addiction, Billy Talent oder Green Day. Jetzt spielt Hollywood-Legende Keanu Reeves, bekannt für Top-Filme wie "The Matrix", "Speed" oder "John Wick", in Wien auf. Rares Gastspiel mit seiner Band Dogstar, wo er ja stoisch den Bass zupft, im Wiener Gasometer.

Seit 1991 macht Keanu auch Musik

"Wir haben in einer Garage angefangen – und dann fängt man an, Songs zu schreiben, und denkt sich: „Lass uns rausgehen und sie spielen!", und dann heißt es: 'Lass uns auf Tour gehen!', und plötzlich ... spielt man,“ erklärt die mit 15 Top-Awards dekorierte Schauspiel-Legende seinen musikalischen Saitensprung, der schon 1991 begann und Dogstar in den 90er Jahren dank der Referenz-CD "Quattro Formaggi" auch ins Vorprogramm von David Bowie oder Bon Jovi brachte.

Dogstar: Drummer Robert Mailhouse, Sänger Bret Domrose und Bassist Keanu Reeves (v.l.) © Facebook

2002 gab’s den Split und 2022 die überraschende Instagram-Ankündigung: "Wir sind zurück!" Wie wahr! Mit dem Album "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees" startete man 2023 auch wieder live durch.

Keanu Reeves hält sich auf der Bühne zurück: stoisches Bass-zupfen, keine Wortspenden. © Thomas Zeidler

Jetzt legt man mit der CD "All in Now" und dem Wien-Debüt nach. Am Programm steht auch in Richtung Punk abdriftender Durchschnitts-Rock, der bei den vergangenen Konzerten auch schon mal mit dem White-Stripes-Cover "Seven Nation Army" aufgefettet wurde. Sänger Bret Domrose macht die Show. Keanu drischt nur stoisch in die Saiten. Ganz ohne Wortspenden.