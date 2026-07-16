Sam Neill (†78): Daran starb er wirklich!

Nach dem schmerzhaften Verlust von Schauspieler Sam Neill (1948–2026) schafft seine Familie nun Klarheit und gibt die offizielle Todesursache des beliebten Schauspielers bekannt.

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Nachdem in den vergangenen Tagen im Netz vermehrt Falschmeldungen und Spekulationen über das Ableben des 78-Jährigen kursierten, trat sein langjähriger Sprecher Philip Grenz nun im Einvernehmen mit den Angehörigen an die Öffentlichkeit. Sam Neill verstarb demnach an den Folgen einer schweren Lungenentzündung und nicht – wie von vielen vermutet – direkt an seiner Krebserkrankung.

Die Tragik dahinter ist kaum in Worte zu fassen: Erst vor drei Monaten galt der Neuseeländer nach einem jahrelangen, erbitterten Kampf gegen ein seltenes Blutkrebs-Lymphom offiziell als krebsfrei. Eine moderne CAR-T-Zelltherapie hatte die tückische Krankheit im dritten Stadium erfolgreich zurückgedrängt. Doch der medizinische Marathon forderte einen hohen Tribut. Wie sowohl sein Sprecher als auch seine Ex-Partnerin Laura Tingle bestätigten, war Neills Immunsystem durch die intensiven Chemotherapien der letzten Jahre massiv geschwächt. Gegen die schwere Infektion der vergangenen Wochen hatte sein geschundener Körper letztlich keine Kraft mehr aufzubringen.

Abschied auf seiner neuseeländischen Farm

Der gebürtige Nordire war zeit seines Lebens als ausgesprochen bescheidener und privater Mensch bekannt, der das Rampenlicht abseits der Filmsets mied. Ganz in diesem Sinne wird es keinen großen Hollywood-Abschied geben. Die Trauerfeier findet im engsten Kreis von Familie und Freunden auf seiner geliebten Farm in Neuseeland statt. Statt klassischer Blumengrüße bittet die Familie die weltweite Fangemeinde um Spenden für den guten Zweck – konkret für die Snowdome Foundation, die sich der Erforschung von Blutkrebs widmet, sowie für den neuseeländischen Naturschutz.

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Der Ausnahmeschauspieler stand trotz seiner schweren Erkrankung bis zuletzt vor der Kamera und hinterlässt ein beachtliches Erbe: Allein im vergangenen Jahr arbeitete er noch an vier Film- und Fernsehprojekten, die in den kommenden Monaten posthum erscheinen werden. In den Herzen seiner Fans und Weggefährten, die ihn weltweit als warmherzigen und zutiefst talentierten Menschen würdigen, wird er ohnehin für immer unvergessen bleiben.