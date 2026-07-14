"The Ring"-Star hinterlässt Millionen-Vermögen

Der einstige Kinderstar Daveigh Chase ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Die Schauspielerin verbrachte ihre letzten Monate in einem Wohnmobil nahe einem Obdachlosenviertel.

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Die Nachricht erschüttert Fans auf der ganzen Welt. Das traurige Schicksal der US-Schauspielerin Daveigh Chase kam nun durch ihre Mutter an die Öffentlichkeit. Nach US-Medienberichten lebte die einstige Darstellerin zuletzt in einem Wohnmobil nahe Skid Row, einem der berüchtigtsten Obdachlosenviertel von Los Angeles. Obwohl sie als Kind Millionen verdiente, hinterließ sie laut Gerichtsunterlagen ein Vermögen von rund 400.000 Dollar. Da sie weder verheiratet war noch Kinder hatte, befasst sich die Justiz nun mit dem Erbe. Ein Gerichtstermin zur Klärung des Nachlasses ist für Mittwoch, 12. August, angesetzt.

Tragischer Absturz des Kinderstars

Daveigh Chase in "The Ring" © Hersteller

Auf der ganzen Welt lief der Horror-Klassiker "The Ring", in dem sie die gruselige Samara spielte, extrem erfolgreich im Kino. Doch der frühe Erfolg als Kinderstar hielt für Daveigh Chase nicht an. Nach Angaben ihrer Mutter begann eine schwere Abwärtsspirale nach einem Motorradunfall im Jahr 2016, als sie schmerzstillende Medikamente erhielt. Dies führte zu einer Abhängigkeit von Heroin und Fentanyl. Ihr früherer Manager John Ryan und ihre Stiefschwester versuchten verzweifelt, ihr zu helfen. Ende 2025 tauchte von ihr ein Video im Netz auf, das sie extrem abgemagert und kaum ansprechbar zeigte. Als ihr Manager sie an dem Ort aufsuchen wollte, war sie jedoch bereits spurlos verschwunden.

Das unberührte Millionenvermögen

Daveigh Chase © WireImage

Die offizielle Todesursache der Schauspielerin wurde nun ebenfalls bekannt gegeben. Laut der zuständigen Behörde in Los Angeles verstarb sie an den Folgen von AIDS, wobei auch der Drogenkonsum eine entscheidende Rolle spielte. Neben dem hinterlassenen Geld soll Daveigh Chase noch ausstehende Gagen aus ihrer Zeit als erfolgreicher Kinderstar in Millionenhöhe besessen haben, die sie zeit ihres Lebens nie einforderte. Da kein Testament vorzuliegen scheint, soll das verbliebene Vermögen nach kalifornischem Recht nun an ihre Eltern gehen. Ihre Mutter Cathy Chase kümmert sich um die Abwicklung des Erbes.