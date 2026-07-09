Bonnie Tyler: "Kinder waren mir leider nicht vergönnt!"

Bonnie Tyler sprach mit oe24 über ihre Hits, ihre einzigartige Stimme und das Geheimnis ihrer Ehe.

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It’s A Heartache. Es ist wahrlich ein Herzschmerz. Am Mittwoch verstarb eine der größten Stimmen des Rock: Bonnie Tyler! oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz führte mit ihr seit den 80er Jahren ein Dutzend Interviews. Hier lesen Sie die besten Zitate. Bonnie Tyler über …

… ihr Vermächtnis: Mir waren die Charts und die Verkäufe nie wichtig, ich wollte immer nur auf der Bühne stehen!

… ihre über 50-jährige Karriere: Mit 17 denkt man ja, schon 21 ist alt und 40-Jährige sind überhaupt Greise (lacht). Ich kann meine Karriere selbst gar nicht fassen.

Das Geheimnis meiner Stimme? Mein Vocal-Coach!

… ihre Hits: Ich liebe es, all die alten Klassiker, die auch alle Fans lieben, zu singen. Das wird mir niemals langweilig. Vor allem "Total Eclipse Of The Heart". Oder "The Best". Viele haben vergessen, dass ich das eigentlich vor Tina Turner gesungen habe. Ich bin ihr aber nicht neidisch, weil sie hat das viel besser gemacht, als ich es je könnte. Ich finde nur witzig, wenn die Leute nun denken, dass ich Tina Turner covere, denn ich war ja zuerst da!

… ihre einzigartige Stimme: Das Geheimnis ist mein Vocal-Coach (lacht). Mit dem trainiere ich vor jedem Konzert mindestens eine Stunde über das Telefon. Egal, auf welcher Seite des Globus und in welcher Zeitzone wir uns befinden. Deshalb ist meine Stimme sogar noch viel stärker als früher.

… etwaige Reue: Ich würde genau nichts anders machen. Klar hätte ich rückblickend manche Songs singen können, die dann große Hits geworden sind, aber damals habe ich nicht dran geglaubt. Sowie an den einen James-Bond-Song.

… Platz 19 beim Song Contest 2013: Mein Gott, das ist doch längst Geschichte. Den Song "Believe In Me" singe ich schon lange nicht mehr und auch im TV schaue ich mir den Song Contest nicht mehr an.

1973 heiratete Bonnie Tyler den Olympia-erfahrene Judoka Robert Sullivan. Die Ehe hielt über 50 Jahre, blieb aber Kinderlos © Gisela Schober

"Wir lieben uns wie am ersten Tag!"

… ihr Ehe-Geheimnis: Wir lieben uns noch immer so sehr. Wie am ersten Tag und halten das Privatleben auch privat. Das wird zwar durch Handy, YouTube und Co. immer schwieriger, aber man muss das ja nicht auch noch forcieren. Wir sind einander noch immer nicht überdrüssig geworden und genießen die Gesellschaft des anderen. Wir lachen viel und sind uns damals im Lockdown noch näher gekommen.

… ihre kinderlose-Ehe: Dieses Glück war mir leider nicht vergönnt. Aber ich gräme mich nicht, dass mir keine Kinder beschert waren. Überhaupt nicht. Ich habe sechs wunderbare Nichten und Neffen. Einer lebt ja schon seit vielen Jahren bei uns und wurde für mich fast zum Sohn.

… über ihr Alter: Wenn ich lese oder höre, dass ich bereits über 70 bin, dann denke ich immer die müssen von jemand anderem sprechen. (lacht) Ich fühle mich noch immer wie 40. Das Alter ist nur eine Zahl.

oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz begleitete die Karriere von Bonnie Tyler seit den 80er Jahren. © zeidler

… das Aufhören: Ich gehe niemals in Pension. Ich singe, solange meine Stimme hält. Ich muss das ja längst nicht mehr machen, könnte mich in meiner Villa in Portugal sonnen, aber es macht noch so verdammt viel Spaß, dass ich gar nicht mehr aufhören will.