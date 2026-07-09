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Kult-Comeback: Borat-Star bringt jetzt Ali G zurück

Mann mit gelber Jacke, viel Goldschmuck und Sonnenbrille posiert vor gelbem Hintergrund.
© Getty Images
Lange vor Borat sorgte Brachial-Komiker Sacha Baron Cohen als Ali G für Lacher. Auch mit einem Trump-Interview. Jetzt lässt er seine Kultfigur auferstehen. Ein neuer Kinofilm soll schon abgedreht sein.
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In den frühen 2000er Jahren veränderte "Da Ali G Show" die Comedy-Landschaft. Sacha Baron Cohen, der in Folge auch als „Borat“auftrat, legte mit einer Mischung aus Improvisation, sozialem Experiment und völlig furchtloser Satire im britischen TV alle Klischees offen und lockte damit seine Gegenüber aus der Reserve. Auch Doland Trump oder die Beckhams.

Trump, Beckhams - vor Ali G war niemand sicher

2002 setze Cohen dann den Kinofilm "Ali G In da House" drauf. Mit dem er auch die britische Politik durch den Kakao zog. Jetzt soll die unerwartete Fortsetzung kommen. Wie das Branchen-Magazin "Deadline" in Berufung auf Hollywood-Kenner "The InSneider" enthüllte, soll  "Ali G In da House 2" sogar schon abgedreht sein.

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Zwei Männer sitzen sich gegenüber und unterhalten sich in einem Raum mit einer großen Pflanze.
Ewiger Kult: Ali G veräppelte auch Donald Trump. © YouTube
David und Victoria Beckham posieren mit roten Nasen, Ali G steht gestikulierend hinter ihnen.
Auch die Beckhams bekamen bei Ali G ihr Fett weg. © Comic Relief via Getty Images

Das würde zu Berichten aus dem Juli und September 2025 passen, denen zufolge Cohen als Ali G mehrfach in England gesichtet wurde. Welche Gesprächspartner er diesmal veräppelt, ist jedoch noch nicht bekannt.

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