Neuer Film
Kult-Comeback: Borat-Star bringt jetzt Ali G zurück
In den frühen 2000er Jahren veränderte "Da Ali G Show" die Comedy-Landschaft. Sacha Baron Cohen, der in Folge auch als „Borat“auftrat, legte mit einer Mischung aus Improvisation, sozialem Experiment und völlig furchtloser Satire im britischen TV alle Klischees offen und lockte damit seine Gegenüber aus der Reserve. Auch Doland Trump oder die Beckhams.
Trump, Beckhams - vor Ali G war niemand sicher
2002 setze Cohen dann den Kinofilm "Ali G In da House" drauf. Mit dem er auch die britische Politik durch den Kakao zog. Jetzt soll die unerwartete Fortsetzung kommen. Wie das Branchen-Magazin "Deadline" in Berufung auf Hollywood-Kenner "The InSneider" enthüllte, soll "Ali G In da House 2" sogar schon abgedreht sein.
Auch interessant
Das würde zu Berichten aus dem Juli und September 2025 passen, denen zufolge Cohen als Ali G mehrfach in England gesichtet wurde. Welche Gesprächspartner er diesmal veräppelt, ist jedoch noch nicht bekannt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden