"Vaiana": Disney-Hit wird zum Realfilm. Mit  „The Rock”-Kracher.

Als Trickfilm ein Milliardenhit. Jetzt als Realverfilmung in unseren Kinos. Disney liefert mit "Vaiana" eine Blaupause des Blockbusters. Als Halbgott ist Dwayne "The Rock" Johnson dabei.

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650 Millionen Kassa und 368.000 heimische Kinobesucher für "Vaiana" (2016) und gleich eine Milliarde Dollar sowie 500.000 Besucher in Österreich für Teil 2 (2024). Der Disney-Trickfilm über die abenteuerlustige Häuptlingstochter Moana auf der Südseeinsel Motunui gilt als einer der größten Familien-Hits. Jetzt kommt die Realverfilmung. Nach "Lilo & Stitch", das im Vorjahr satte 425 Millionen Dollar einspielte, packt Disney damit sein nächstes Schwergewicht aus.

"The Rock": Erst Sprechrolle, jetzt als Halbgott vor der Kamera

Und das mit einem echten Kracher: Dwayne "The Rock" Johnson, der in den Animationsfilmen Halbgott Maui sprach, spielt ihn jetzt real! Als Moana mischt die beim Dreh erst 17-jährige Entdeckung Catherine Laga’aia mit. Dazu feiert der versierte Broadway- und Serienregisseur Thomas Kail („Hamilton“) sein Regie-Debüt.

Spannend: Realverfilmung kostet so wieviel der Trickfilm

Coup: Dwayne "The Rock" Johnson spielt Halbgott Maui. © Disney

Spannend: Mit 150 Dollar Budget kostet die Realverfilmung in etwa so viel wie die Animationsfilme. Die Neuverfilmung hält sich auch stringent an das Original weicht nur an einigen Stellen marginalst ab.

Jungstar Catherine Laga’aia spielt in "Vaiana" die Hautrolle der Moana. © Disney

Die Story ist somit wohlbekannt: Vaiana lebt als Tochter eines polynesischen Stammesführers auf der paradiesischen Insel Motunui, wo ihr Volk im Einklang mit der Natur lebt. Als eine mysteriöse Dunkelheit die Insel und ihre natürlichen Ressourcen bedroht widersetzt sie sich dem Willen ihres Vaters und folgt dem Ruf des Ozeans. Gemeinsam mit dem Halbgott Maui macht sie sich auf eine gefahrvolle Reise über die Meere, um das Herz der Göttin Te Fiti zurückzugeben und ihre Heimat zu retten.