Das "Super Mario Galaxy Movie" ist bislang der erfolgreichste Film des Jahrs. Jetzt nehmen die Minions Kurs auf den Thron. Mit cooler Hollywood- und Monster-Story, und den Kaulitz-Brüdern sowie Christopher Waltz in Sprechrollen. Ab heute läuft "Minions & Monsters" in unseren Kinos.

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Bis zu 170 Millionen Dollar Kassa werden am Wochenende erwartet. Der 3. Minions-Film "Minions & Monsters" als 1. Kino Sommerhit. Schon mit den Vorgängern "Minions" (2015) und "Auf der Suche nach dem Mini-Boss" (2022) spielte Universal Pictures 1,16 Milliarden bzw 940 Millionen Dollar ein. Jetzt sagt Regisseur Pierre Cofin dem "Super Mario Galaxy Movie" den Kampf an. Der ist ja mit 1,008 Milliarden Kassa bislang der erfolgreichste Film des Jahres 2026.

"Minions" sagen "Super Mario" den Kampf an.

Die Vorzeichen für einen Triumph der kultigen Minions stehen gut. In Deutschland lachten alleine bei den Previews schon über 150.000 Besucher mit. Dazu gibt’s bei Rotten Tomatoes satte 92 %. Bestwert der Minions-Serie.

"Minions & Monsters". Neus Abenteuer für die gelben Eierköpfe. © Universal Pictures

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Die Story verspricht das übliche Minions-Chaos: Die gelben Eierköpfe sind wieder mal auf der Suche nach dem Superschurken "Big Boss": Zwischenstopp auf den Ozeanen, im Wilden Westen und Hollywood inklusive. Dort prägen sie einen Mumien-Film prägen, eifern Charlie Chaplin nach und werden damit zu gefeierten Filmstars.

Die Minions mischen Hollywood auf. © Universal Pictures

Doch als der Tonfilm kommt, ist für die Minions, die ja nur unverständlich brabbeln, Schluss. Da kommen sie auf die Idee, selbst einen Monsterfilm zu drehen. Mit dem grünen Goomi in der Hauptrolle. Der wird in der deutschen Synchronisation übrigens von Bill Kaulitz gesprochen. Bruder Tom ist als Roboter Dort zu hören und unser Oscar-Held Christoph Waltz spricht den Regisseur Max.

Bill Kaulitz und Tom Kaulitz übernehmen in "Minions & Monster" Sprechrollen. © WireImage

Das Monster Goomi wird von Bill Kaulitz gesprochen. © Universal Pictures

Tom Kaulitz ist Tals Roboter Dort zu hören. © Universal Pictures

Christopher Waltz spricht den Regisseur Max. © Universal Pictures

Damit sollten die Minions bis 16. Juli Platz 1 der Kinocharts halten. Dann kommt das Chrisopher Nolan Epos "Die Odyssee". Am 29. Juli folgt der vermeintliche Blockbuster des Jahres: "Spider-Man: Brand New Day".