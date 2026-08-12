International
TV
E-Paper
Immo
Stars

Don’t Look Back in Anger

Jetzt ist es fix: Oasis rocken Österreich!

Thomas Zeidler-Künz
von
Zwei Musiker stehen jubelnd auf einer Konzertbühne, einer hält ein Maraca hoch.
© Variety via Getty Images
Am 9. September kommt der Musik-Film des Jahres. Mit der neuen Doku "Don’t Look Back in Anger" verraten Oasis endlich alle Geheimnisse zum Rekord-Comeback. Auch in den heimischen Kinos.
OE24 auf Google bevorzugen

"Keine Minute länger mit meinem dämlichen Bruder (Noel) – „Die kleine Kartoffel lässt die Fans im Stich!" (Liam) Am 29. August 2009 trennten sich Oasis im Streit. Ab 4. Juli 2025 kehrten sie dann doch wieder auf de Bühne zurück. Für 41 Konzerte, die 2,888 Millionen Fans begeisterten und 405 Millionen Dollar einspielten. Der größte Konzert-Hype des Jahrzehnts. Und das obwohl die Gallagher-Brüder dafür kein einziges Interview gaben und somit auch nicht die Hintergründe zur für lange Zeit unmöglich gehaltenen Verbrüderung erklärten.

Am 9.9. kommt "Don't Look Back in Anger"

Auch interessant

Hollywood Vampires: "Wir sind die teuerste Barband der Welt!"

Spital statt Österreich-Konzert: Drama um Hardrock-Legenden

Konzert-Eklat um Boy George: Sabotage wegen Israel?

Zwei Männer lachen, darunter der Text: "DON'T LOOK BACK IN ANGER".
Die Doku verrät alle Geheimnisse zum Oasis-Comeback. © Cineplexx

Das passiert jetzt mit der großen Kino-Doku "Don’t Look Back in Anger!", die am 5. September bei den Filmfestspielen in Venedig Weltpremiere feiert. "Es ist eine romantische Komödie mit ein bisschen Rock 'n' Roll," gibt Liam dazu die Direktiven. Disney verspricht dafür auch "beispiellose Aufnahmen auf der Bühne und hinter den Kulissen von der ausverkauften globalen Stadiontour der Gallagher-Brüder."

Großes Oasis-Konzert mit beleuchteter Bühne, riesigen Bildschirmen und jubelndem Publikum bei Nacht.
2,888 Millionen Fans feierten die Oasis-Reunion. 2027 folgt die Zugabe! © Kevin Mazur/Getty Images

Schreiten Liam und Noel dafür am 7. September auch in London gemeinsam über den Red Carpet, so ist nun auch der Österreich-Start fixiert. Ab 9. September läuft die heißersehnte Oasis-Doku in den Wiener Cineplexx-Kinos am Wienerberg, in der Millennium City, im Village Cinema und im Apollo. Dazu läuft "Don’t Look Back in Anger" auch in Graz, Linz, Innsbruck und Hohenems. Der Vorverkauf dafür ist bereits gestartet.

Zwei Männer stehen nebeneinander vor hellem Hintergrund, beide schauen ernst in die Kamera.
Nach Streit wieder vereint: Liam und Noel Gallagher. © Simon Emmett

Zum Film planen Oasis auch eine weitere Tournee, die u.a. in Manchester, Knebworth, Glasgow, Dublin, München, Paris, Rom und Madrid stoppen soll. Die Tourdaten werden rund um die Film-Premiere erwartet. Möglicherweise ja sogar im Nachspann gezeigt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jetzt ist es fix: Oasis rocken Österreich!

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez sind verheiratet

Sieben Jahre Abstinenz: Brad Pitt trinkt wieder Alkohol

Fan-Frust über „House of the Dragon”

Endlich! Katie Holmes zeigt ihre neue Liebe

Rod Stewart: Große Sorge nach Herz-OP und Tour-Aus

Katie Price überrascht mit XXL-Oberweite

"Spider-Man" schnappt sich bei uns schon das "Goldene Ticket"

Kylie Jenner: 29er mit Latex und Super-VIPs

Vampires: "Wir sind die teuerste Barband der Welt!"