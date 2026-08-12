Jetzt ist es fix: Oasis rocken Österreich!

Am 9. September kommt der Musik-Film des Jahres. Mit der neuen Doku "Don’t Look Back in Anger" verraten Oasis endlich alle Geheimnisse zum Rekord-Comeback. Auch in den heimischen Kinos.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Keine Minute länger mit meinem dämlichen Bruder (Noel) – „Die kleine Kartoffel lässt die Fans im Stich!" (Liam) Am 29. August 2009 trennten sich Oasis im Streit. Ab 4. Juli 2025 kehrten sie dann doch wieder auf de Bühne zurück. Für 41 Konzerte, die 2,888 Millionen Fans begeisterten und 405 Millionen Dollar einspielten. Der größte Konzert-Hype des Jahrzehnts. Und das obwohl die Gallagher-Brüder dafür kein einziges Interview gaben und somit auch nicht die Hintergründe zur für lange Zeit unmöglich gehaltenen Verbrüderung erklärten.

Am 9.9. kommt "Don't Look Back in Anger"

Die Doku verrät alle Geheimnisse zum Oasis-Comeback. © Cineplexx

Das passiert jetzt mit der großen Kino-Doku "Don’t Look Back in Anger!", die am 5. September bei den Filmfestspielen in Venedig Weltpremiere feiert. "Es ist eine romantische Komödie mit ein bisschen Rock 'n' Roll," gibt Liam dazu die Direktiven. Disney verspricht dafür auch "beispiellose Aufnahmen auf der Bühne und hinter den Kulissen von der ausverkauften globalen Stadiontour der Gallagher-Brüder."

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

2,888 Millionen Fans feierten die Oasis-Reunion. 2027 folgt die Zugabe! © Kevin Mazur/Getty Images

Schreiten Liam und Noel dafür am 7. September auch in London gemeinsam über den Red Carpet, so ist nun auch der Österreich-Start fixiert. Ab 9. September läuft die heißersehnte Oasis-Doku in den Wiener Cineplexx-Kinos am Wienerberg, in der Millennium City, im Village Cinema und im Apollo. Dazu läuft "Don’t Look Back in Anger" auch in Graz, Linz, Innsbruck und Hohenems. Der Vorverkauf dafür ist bereits gestartet.

Nach Streit wieder vereint: Liam und Noel Gallagher. © Simon Emmett

Zum Film planen Oasis auch eine weitere Tournee, die u.a. in Manchester, Knebworth, Glasgow, Dublin, München, Paris, Rom und Madrid stoppen soll. Die Tourdaten werden rund um die Film-Premiere erwartet. Möglicherweise ja sogar im Nachspann gezeigt.