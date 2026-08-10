Pop-Aufreger
Konzert-Eklat um Boy George: Sabotage wegen Israel?
Am Samstag (8.August) war Boy George neben Holly Johnson oder Kim Wilde einer der Top-Stars der Mega-Konzert-Sause "Die 80er Live" in Frankfurt. Sein erster Auftritt nach der Kontroverse rund um seinen jüngst veröffentlichten Pro-Israel-Song "We Will Dance Again" – "Danke, dass ihr mich nicht gecancelt habt" begrüßte er die 28.000 Fans im Waldstadion und legte mit einem Medley aus dem Culture-Club-Klassiker "Church of the Poison Mind" und dem Wham!-Hit "I’m Your Man" beschwingt los. Doch schon nach wenigen Momenten gibt es sichtliche Probleme mit dem In-Ear-Sound.
Nach nicht einmal 15 Minuten stürmte Boy George von der Bühne
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Laut Augenzeugen kämpft er vom Konzertbeginn an mit seinen In-Ear-Kopfhörern. Wild Gesten in Richtung der Soundtechniker inklusive. Zum 2. Song "It‘s A Miracle" dürfte man dann auch seinen Background-Sängerinnen die Mikrofone angedreht haben und nach "Time (Clock of the Heart)", das er wegen "technischen Problemen" auch als Akustik-Version anstimmte, war dann auch schon Schluss!
Nach nicht einmal 15 Minuten stürmte Boy George von der Bühne. Buh-Rufe der enttäuschten Fans inklusive. Was Moderator Peter Illmann veranlasste ihn als psychisch labil darzustellen. Als Diva. Auch die Hessenschau ortete in ihrer Konzertkritik eine "dünnhäutige Reaktion" auf eine "kleine Panne"
Hier sehen Sie das Fan-Video vom Konzert-Abbruch:
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Boy George, der ja jüngst beim Song Contest in Wien für San Marino antrat, sieht es freilich anders und spricht in einem mittlerweile vom Messenger-Dienst X gelöschten Beitrag, lautstark von Sabotage! „"Die großen Jungs an den Monitoren der Bühne beschlossen, meinen Auftritt zu sabotieren", so Boy George. "Die In-Ear-Monitore waren so laut, dass ich meine Stimme kaum hören konnte. Als ich darum bat, dass sie leiser gestellt werden, wurden sie noch lauter."
"Ich gebe seit einer langen Zeit Konzerte und ich kenne den Gestank von Sabotage, wenn er mich erreicht", schrieb er. "Ich werde in London zum Ohrenarzt gehen müssen, denn meine Ohren wurden in Mitleidenschaft gezogen. Was für ein trauriger Abend. Danke für die Buh-Rufe!"
Unklar ist, warum der X-Beitrag offenbar entfernt wurde und ob die Probleme beim Konzert in Frankfurt tatsächlich durch Sabotage verursacht wurden.
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