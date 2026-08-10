"Heated Rivalry": Fans toben wegen neuer Besetzung

Die Dreharbeiten laufen bereits, doch die Enthüllung der neuen Hauptdarsteller für die zweite Staffel von "Heated Rivalry" schlägt hohe Wellen im Netz! Nach dem Überraschungserfolg der ersten Staffel adaptiert die HBO-Max-Serie mit den Figuren Harris Drover und Troy Barrett das nächste Eishockey-Liebespaar aus Rachel Reids beliebter Buchreihe.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Vorfreude auf die Fortsetzung des Serien-Hits "Heated Rivalry" wird derzeit von einer Debatte in den sozialen Netzwerken überschattet. In Staffel 2 rücken zwei neue Figuren in den Fokus: Der Hollywood-Star Justice Smith (30) übernimmt die Rolle des Social-Media-Managers Harris Drover, während Charlie Gillespie (27) als Eishockeyprofi Troy Barrett vor der Kamera steht.

Entspricht das Aussehen der Buchvorlage?

Grund für den Unmut vieler Fans ist die physische Darstellung der Figur Harris Drover in Rachel Reids Roman Role Model. Im Buch wird Harris als stämmiger, deutlich fülligerer Typ mit rotem Haar beschrieben – ein Kontrast zu den durchtrainierten Profi-Sportlern in seinem Umfeld. Dass Justice Smith eine schlankere Figur aufweist, halten ihm Kritiker im Netz nun vor.

© UCG/Universal Images Group via Getty Images

Autorin Rachel Reid ließ die Vorwürfe jedoch nicht unkommentiert. In einer Instagram-Story veröffentlichte sie ein Selfie mit vielsagendem Seitenblick und erinnerte trocken an den Start der Serie:

“"Ich denke gerade an all die Leute, die mir letzten Sommer gesagt haben, die Besetzung für Ilya und Shane sei falsch und schlecht..."” Rachel Reid

Damit nimmt sie Bezug auf die Anfeindungen vor Staffel 1, als die Verpflichtungen von Connor Storrie (26) und Hudson Williams (25) ebenfalls heftig anzweifelt worden waren. Inzwischen feierten beide mit ihren Rollen als Ilya Rozanov und Shane Hollander ihren großen Durchbruch.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Serienschöpfer verteidigen ihre Wahl

Auch Hauptdarsteller Justice Smith lässt sich vom Gegenwind nicht verunsichern und bedankte sich via Instagram für den Zuspruch zahlreicher Fans: "Es ist mir eine Ehre, eine Figur zu spielen, die den Lesern so viel bedeutet, und ich verspreche, gut auf sie aufzupassen."

Serienschöpfer Jacob Tierney und Produzent Brendan Brady stellten in einem Statement klar, dass Smith und Gillespie die perfekte Tiefe für die vielschichtigen Charaktere mitbringen.

Heated Rivalry Staffel 1 © Toronto Star via Getty Images

Wann und wie geht es weiter?

In den neuen Folgen wechselt Eishockey-Profi Troy nach einem Bruch mit einem früheren Teamkollegen zu den Ottawa Centaurs, wo Harris als Social-Media-Manager arbeitet. Dort trifft er auch auf Ilya Rozanov, der sich im Finale von Staffel 1 für das Team entschied, um näher bei Shane zu sein. Die Dreharbeiten in Kanada haben bereits begonnen. Die Ausstrahlung der 2. Staffel ist für das Frühjahr 2027 bei HBO Max geplant.