Brand in Pflegeheim: 2 Frauen verletzt

Ein Brand in einem Alten- und Pflegeheim in Ternberg löste in der Nacht auf Montag einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus.

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OÖ. Gegen 22.36 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in das Alten- und Pflegeheim in der Schulstraße in Ternberg gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandgeschehen in der Marktgemeinde im Bezirk Steyr-Land bestätigte sich die Alarmierung: Im zweiten Obergeschoss war es zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Die Einsatzleitung erhöhte daraufhin die Alarmstufe und forderte weitere Feuerwehren sowie zusätzliche Atemschutztrupps an.

Bewohnerin aus dem vom Brand betroffenen Zimmer gerettet. © Foto Kerschi

Eine Mitarbeiterin hatte davor geistesgegenwärtig reagiert und eine Bewohnerin aus dem vom Brand betroffenen Zimmer gerettet. Beide Frauen wurden durch das Einatmen von Brandrauch allerdings verletzt und zur Kontrolle sowie weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Heimleitung informierte die Angehörigen der Bewohnerin noch in der Nacht.

Florianis konnten den Brand rasch lokalisieren und löschen. © Foto Kerschi

Elf weitere Bewohnerinnen und Bewohner mussten von Einsatzkräften und Mitarbeitenden in sichere Bereiche innerhalb des Gebäudes gebracht werden. Besonders herausfordernd war die Verlegung bettlägeriger Personen. Das rasche und abgestimmte Vorgehen der Mitarbeiter und Einsatzkräfte trug dazu bei, dass alle weiteren betroffenen Personen unverletzt blieben. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt.

Im Einsatz standen insgesamt zwölf Feuerwehren aus Ternberg und der Umgebung. Laut Einsatzleiter Manuel Gruber von der Feuerwehr Ternberg trugen regelmäßige Übungen und Begehungen des Gebäudes wesentlich zur erfolgreichen Bewältigung des Einsatzes bei.