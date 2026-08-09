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Nach Messer-Attacke: Opfer versteckte sich daheim
Wien. Beamte der Polizeiinspektion Zohmanngasse wurden Samstag am frühen Nachmittag in ein Krankenhaus gerufen, nachdem dort ein 26-Jähriger mit Stichverletzungen behandelt worden war.
Beim Eintreffen der Cops war der Verletzte bereits in ein anderes Spital überstellt worden. Vor Ort befanden sich noch der behandelnde Arzt sowie die Lebensgefährtin des Messer-Opfers. Die Frau des Syrers gab an, dass ihr Lebensgefährte sie gegen ein Uhr in der Nacht angerufen und ihr gesagt habe, dass ihm ein unbekannter Täter in der Rotenhofgasse in die Brust gestochen habe. Der 26-Jährige wollte jedoch weder Rettung noch die Polizei verständigen, weshalb ihn seine Lebensgefährtin zunächst nach Hause brachte.
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Nachdem die Wunden wiederholt stark zu bluten begonnen hatten, begaben sich die beiden schließlich zwölf Stunden nach der Messer-Attacke mit einem Taxi ins Krankenhaus. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 oder in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.
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